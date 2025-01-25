Otomotiv sektörü 2024’te hem sıfır araç hem de ikinci el satışlarında rekor kırdı. Yıl boyunca toplamda 1.2 milyon sıfır araç satışı gerçekleşirken, ikinci el pazarında 7 milyonu aşkın araç el değiştirdi. Elektrikli araçlar ise yükselişin en dikkat çeken noktası oldu. Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, elektrikli araçların online satışının yüzde 127 artarak 18.620 adede ulaştığını belirtti.

Dizel araçlar lider, benzinli ve elektrikli yükselişte

2024 yılı, yakıt türleri arasındaki denge açısından da önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Dizel araçlar ikinci el satışlarında 1.2 milyon adetle liderliğini korurken, benzinli araç satışları yüzde 22 büyüyerek 800 bin sınırına dayandı. Elektrikli araçların yükselişi ise bu tabloyu kökten değiştirmeye aday görünüyor.

2024 yılı boyunca satışların en yüksek olduğu dönem Ekim ayı olarak kaydedildi. Yılın toplam satışlarının yüzde 10,53'ü bu ayda gerçekleşti. Eylül ve Kasım ayları da yüksek performans sergilerken, Haziran ayı yüzde 6,80 ile yılın en düşük satış oranını gördü.

C segmenti zirvede, İstanbul lider şehir

İkinci el araç pazarında yüzde 51,58’lik satış oranıyla C Segmenti zirvede yer aldı. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde bu segmentteki araçlara yoğun talep gösterildi. İstanbul, 1.938.790 adetle en çok satışın yapıldığı şehir olurken, Ankara ve İzmir onu takip etti.

Elektrikli araçların ivme kazandığını belirten Melih Mutlu, "2025’te elektrikli ve hibrit araçların ikinci el pazarındaki payının daha da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Dizel araçlar hala liderliğini korurken, elektrikli araçların geleceği şekillendireceği şimdiden görülüyor.