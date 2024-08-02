Asya pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sinyali vermesi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı sonrası karışık bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, Japonya'da satış baskısı derinleşti.

Fed faiz indirimine yeşil ışık yaktı

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutmasına rağmen, Eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişmeler sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın bu yıl toplamda 3 faiz indirimine gidebileceği ihtimalini güçlendirdi.

BoJ faiz artırımı ve Japonya piyasalarındaki satış baskısı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamaları sonrası Japon pay piyasalarında satış baskısı derinleşti. BoJ, politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı. Ueda, verilerin beklentilerle paralel gelmesi halinde daha fazla faiz artırımı için hazır olduklarını ifade etti. Bu durum, Japon pay piyasalarında düşüş eğiliminin bir ara yüzde 3'e ulaşmasına neden oldu.

Dolar/Yen paritesi ve PMI verileri

Dolar/yen paritesi yeni günde 148,51 ile 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,1'e, Çin'de ise 49,8'e düştü.

Asya piyasalarındaki durum

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,49 düşüşle günü 38.126 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 149,9 seviyesinde bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 yükselişle 2.775 puana ulaştı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 17.340 puanda seyrediyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 düşüşle 2.935 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 81.790 puanda bulunuyor.