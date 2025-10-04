'YOL GÖSTERİCİMİZ DOĞRUDAN ATATÜRK'TÜR'

Zeybek, Ata Parti'nin diğer siyasi hareketlerden farklı bir çizgide konumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:'ATA PARTİ'yi iki yıl önce kurduk. Biz geçmişin siyasi veya ideolojik akımlarının izbasarı değiliz. Kendimize ATACILAR diyoruz. Yol göstericimiz doğrudan Atatürk'tür.'

'ATATÜRK DEVRİMİNİ ÇAĞA UYGUN YORUMLUYORUZ'

Zeybek, Atatürk'ü ve devrimlerini derinlemesine incelediklerini, bu doğrultuda modern çağın koşullarına uygun bir 'Atatürk Devrimi Tasarımı' hazırladıklarını ifade etti. 'Atatürk Devrimini çağa uygun bir yorumla tasarlamamızı yazıp yayınladık. Tasarlamamızı okuyup onaylayanları üye yapıyoruz. Sağlam temeller üzerinde gelişiyoruz' dedi.

'TANRI TÜRK'E KUT VERSİN'

Partinin ikinci kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirten Zeybek, '2. kuruluş yılımızı bugün kutladık. Tanrı'dan güç diliyoruz. Tanrı Türk'e kut versin' sözleriyle açıklamasını tamamladı.

'ATACI'LARDAN OLMAK BİZE ONUR VERİYOR'

Ata Parti İzmir İl Başkanı Sema Ünal ise; 'Kuruluş bildirgemiz ve yol haritamız olan Tasarlamamız; bizlere güç veriyor. Ben ve il yönetiminde bulunan tüm arkadaşlarım, birer Atacı olmaktan onur duyuyoruz. Bizlerle aynı düşünce ve duyguda olan üyelerimiz ve gelecekte aramıza katılacak olan Atacı'larla emin adımlarla yürüdüğümüz nice kutlu yıllarımız olsun.' Dedi.