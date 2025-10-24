Fenerbahçe – Stuttgart maçında gündeme gelen Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 doğumlu ve Türk kökenli bir profesyonel futbolcu. Milli takıma çağrılıp çağrılmadığı merak ediliyor.
Atakan Karazor kimdir? (H2)
Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'nın Essen şehrinde doğdu. Türk kökenli olan futbolcunun ailesi aslen Konya kökenlidir.
1,91 metre boyundaki Karazor, orta saha oyuncusu olarak güçlü fiziği ve oyun kurma zekâsıyla tanınıyor.
-
Futbola Almanya'nın Schwarz-Weiß Essen kulübünde başladı.
-
2019 yılında VfB Stuttgart kadrosuna katıldı.
-
Güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro seviyesindedir.
Atakan Karazor Milli Takım'a çağırıldı mı?
Almanya doğumlu olmasına rağmen, Karazor geçmişte Türkiye A Milli Takımı’nda forma giymeye sıcak baktığını ifade etmiştir. Şu an itibarıyla Türkiye Milli Takımı’na çağrıldığına dair güncel resmi bir bilgi bulunmamaktadır.