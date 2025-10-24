Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığı ve Sayıştay Savcılığına atama yapıldı. Ümit Önal, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın ilk başkanı oldu.

3 kuruma atama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığı ve Sayıştay Savcılığına atamalar gerçekleştirildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı: Ümit Önal

Devlet Arşivleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığı: Muhammed Hüseyin Karabul

Sayıştay Savcılığı: Davut Öksüz

Ümit Önal kimdir?

Ümit Önal, 1971 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Önal, kariyerine medya ve reklam sektöründe başladı. Turkuvaz Medya Grubu ve Digitürk gibi kurumlarda yöneticilik yaptı. Son olarak Türk Telekom’da CEO olarak görevini sürdürüyordu.

Siber Güvenlik Başkanlığı nedir?

Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye’nin siber tehditlere karşı savunmasını güçlendirmek amacıyla Ocak 2025’te kuruldu.

Başkanlık, Siber Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararları uygulamaktan sorumlu olacak. Kurula Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek ve kurul, İçişleri, Adalet, Savunma, Ulaştırma ve Altyapı ile Sanayi ve Teknoloji gibi kilit bakanlıkları kapsayacak.