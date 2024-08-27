Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan özel uçak kuş sürüsünün içinden geçmek zorunda kaldı. İniş sırasında hava trafik kontrolörünün “Efendim bir şey var mı?” sözlerine pilotun, “Herhalde vardır kokular geliyor” şeklinde yanıt verdiği konuşmalar ses kayıtlarına yansıdı.

Atatürk Havalimanı’nda uçaklar sürekli leylek ve martı türleri olmak üzere kuş sürülerinin içine giriyor. Kuş sürülerinden dolayı uçakların iniş ve kalkış rotalarında değişikliğe gidiliyor.

Dün Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan özel uçağın pilotu martı sürüsünün içinden geçmek zorunda kaldı. İniş sırasında pilot durumu hava trafik kontrolörüne bildirirken, pilotla hava trafik kontrolörü arasındaki konuşmalar ses kayıtlarına yansıdı.

Pilot: İnişte 20-25 kadar kuş sürüsüne girdik.

Kule: İniş hattında mı efendim?

Pilot: Tam palye sırasında efendim

Kule: Pist üzerinde herhangi birşey var mı efendim?

Pilot: Muhtemelen vardır. Kokular da geliyor zaten. 20-25 adet martıya girdik

Pilot: Pist kontrolü tamamlandı mı, nedir sonuç?

Kule: Şu an yapıyorlar. Kuş ölüleri var herhalde, pist kontrolü ve temizliği yapılacak.

Kule: Sizden evvel bir 10-15 dakika evvel yaptırılmış; ama maalesef