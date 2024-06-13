Filenin Sultanları denmesindense, kendinlerinden, Atatürk'ün Kızları diye bahsedilmesini tercih edeceklerini açıkça söyleyen kadınlarımız, Milletler Ligi üçüncü hafta, 2.gün maçında, Dominik Cumhuriyetini 3-1 mağlup etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok oynanan maçta oyuna iyi başlayamadık. Rakip belli ki bizi çalışmış. Biz sürekli Vargas üzerinden oynadık. Onlar da ikili üçlü blok kurdular. Çok iyi müdafaa yaptılar. Voleybol şansları da yanlarındaydı. Haklarını verelim, bu dönem, dünyanın üst düzey bütün voleybol ekipleri ile kafa kafaya oynayacak bir oyun oynadılar. Bizimkiler de oyuna giremeyince seti verdik! Sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nin kronik hataları nüks etti. Konsantrasyon kayıpları ortaya çıktı. Bu dönem biz de normal kendi, iyi oyunumuza döndük. Ebrar ve Kaptan Eda oyuna girince hücum silahlarımız çeşitlendi. O noktada herhalde dünyanın en zevkli işlerinden biri Kadın Milli takımımızın pasörü olmaktır!

Düşünsenize, pasör çaprazınızda Vargas smaca doğru yürüyor. Gölgesini görüyorsun, arkandan Kaptan Eda tek ayak hücumu için süzülüyor! Aslı Kalaç, kısa pas hücumu için gözünün içine bakıyor! Ama senin arkadan 6 numara hücumu için uçarak gelen Ebrar'ı tercih etme lüksün var!

Allah nazarlardan saklasın, bütün dünyaya örnek, pırıl pırıl bir milli takımımız var. İkinci setten sonra Atatürk'ün Kızları keyif alarak ve keyif vererek ve sürekli üzerine koyarak oynamaya başladılar. Cansu da topu iyi paylaştırınca iyi bir voleybol oynayarak maçı kazandık. Savunmada da oldukça başarılıydık. Birçok blok sayısı ürettik.Ebrar ve Eda Erdem durdurulamaz bir oyun oynadılar. Rakip hoca bu sekansları mola alarak geçiştirmeye çalışsa da, bu dönemlerde yakaladığımız serilerle farkı açtık. Bu güçlü voleybola direnemediler. Atatürk'ün Kızlarını ve teknik ekibimizi kutluyorum.

Şimdi ne olacak?

Çok kısa vadede Cumartesi Çin, Pazar günü ise Brazilya ile oynayarak üçüncü haftayı tamamlayacağız. Sıralamadaki yerimiz açısından, Brrzilya ile oynayacağımız maç önemli.Ama bana göre Milletler Ligi bu sene için Olimpiyatların provası. Millet olarak Olimpiyat madalyasını çok istiyoruz! O zaman Milletler Ligi, Olimpiyatların provası olsun! Önce birini sonra diğerini kazanalım! 2024 Türk Voleybolu için efsane bir yıl olsun.

Sevgi ve saygılarımla