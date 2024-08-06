Paris'te devam eden Olimpiyat Oyunlarında, Atatürk'ün kızları, Çin Milli Takımını, karar setine kalan maçta zorda olsa 3-2 yenmeyi başardı. Bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.

Müthiş bir heyecan fırtınasına sahne olan maçı kazanan milliler yine göğsümüzü kabarttı. Bu saatten sonra iyi oynamış, kötü oynamış ayrımı yapamam. Böyle gönülden oynayan bir takıma ancak şapka çıkartılır!

Sabah maçlarının ilk setlerinde hiç başarılı olamadık. Yine ilk seti vererek başladığımız maçın ikinci setinden itibaren müthiş bir oyun tutturduk. Vargas yine başrol! İyi manşet geldiği zaman şiir gibi hücum ediyoruz. Elif'e iyi toplar geldiği sürece bu iyi oyunumuza dayanacak takım yok. 4.setin başında bir-iki dakikalık konsantrasyon kaybımızı iyi değerlendiren Çin Milli takımı arayı açtı. Yine de millilerimiz geri dönmeyi bir şekilde becerse de, setin sonunda bir iki şanssız top ile maç karar setine kaldı.

Karar setini şampiyon gibi oynadık. Yüreklere durduran bir maç sonu oldu. Bir onlar, bir biz öne geçtik. Herhalde hem Çin'de hem de Türkiye'de birçok insan kalp sıkıştırması yaşamıştır! Bu noktada soğuk kanlı kalabilmek önemliydi. Takımımız ve hocamız bu stresli süreci çok iyi yönetti. Maçın sonuna doğru elde ettiğimiz 2 sayılık avantajı çok iyi kullandık ve maçı kazandık. Ayırmadan hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum ve bu gururu bize yaşattıkları için hepsine teşekkür ediyorum.

Şimdi yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Kim gelirse gelsin. Bizim ne oynadığımız önemli. Kaldı iki maç! İki galibiyetle 10 sene önce hayal bile edemeyeceğimiz bir başarıya imza atabiliriz. Bu galibiyetle bana göre madalyayı garantiledik. Rengini de birkaç gün içinde öğreneceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla