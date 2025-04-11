Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Seferihisar’a gelişinin 91. yılı, törenle ve anlamlı bir konuşmayla kutlandı. Başkan Yetişkin, Atatürk’ün mirasına vurgu yaptı.

Atatürk’ün Seferihisar ziyareti 91. yılında törenle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Seferihisar’a gelişinin 91. yılı, 11 Nisan 2025’te düzenlenen törenle anıldı. Seferihisar Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, anlamlı bir konuşma yaptı.

"Cumhuriyet değerlerinin yaşatıldığı bir kentiz"

Başkan Yetişkin, Atatürk’ün Seferihisar’a gelişinin Cumhuriyet tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Seferihisar’a gelişinin 91. yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldik. Seferihisar, Cumhuriyet değerlerinin her birini yaşayan ve yaşatan bir kenttir.”

Yetişkin, Atatürk’ün ziyaretiyle halkın eğitimine verdiği önemin altını çizerek, onun ileri görüşlü liderliğine dikkat çekti. Özellikle harf devrimi sürecinde halkla doğrudan temas kurarak eğitim seferberliğine öncülük ettiğini belirtti.

“Belediye Bandosu Atatürk’ün mirasıdır”

Törende konuşan Yetişkin, Atatürk’ün talimatıyla kurulan Seferihisar Belediye Bandosu’na da değinerek şunları söyledi:

“Miras sadece bir bina ya da anıt değildir. Düşünceyi yaşatmak, onu gelecek kuşaklara taşımaktır. Bugün hâlâ etkinliklerimizde çalan bandomuz, Atatürk’ün bizlere bıraktığı bir mirastır.”

Tören, çelenk sunumu ile sona erdi.