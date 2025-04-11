Çeşme-Sakız seferleri 16 Nisan'da, İzmir-Midilli turları ise 17 Mayıs'ta başlıyor. Seferler yaz boyunca devam edecek, biletler online satışta.

İzmir'den Sakız ve Midilli Adaları'na yaz seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege'nin iki yakasını birleştiren deniz seferlerine bir yenisini daha ekliyor. İZDENİZ ve TURYOL iş birliğiyle düzenlenecek Çeşme-Sakız seferleri, 16 Nisan 2025 itibarıyla başlıyor. Yaz sezonu boyunca her gün gerçekleştirilecek olan bu seferler, yarım saat sürecek hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak.

İZDENİZ'in uzun yıllardır düzenlediği İzmir-Midilli seferleri de yeniden başlıyor. Hem sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi hem de bölge turizminin canlanması hedefleniyor.

Sefer detayları ve bilet fiyatları

Yeni başlayan Çeşme-Sakız hattı ile birlikte İZDENİZ'in yaz takvimi şöyle şekillendi:

Çeşme - Sakız Seferleri (16 Nisan itibarıyla):

Yetişkin: Gidiş-dönüş 50 Euro, tek yön 30-40 Euro

6-12 yaş: Gidiş-dönüş 35 Euro, tek yön 25-30 Euro

0-6 yaş: Gidiş-dönüş 25 Euro, tek yön 20 Euro

Biletler: bilet.izdeniz.com.tr

İzmir - Midilli Seferleri:

Özel seferler: 17 Mayıs Cumartesi (19 Mayıs'a özel), 6 Haziran Cuma (Kurban Bayramı'na özel)

Düzenli seferler: 20 Haziran'dan itibaren başlayacak İzmir'de uygun fiyatlı alışverişin yeni adresi: İZMAR vatandaşın umudu oldu

Sakız Adası'na gitmek isteyenlere vize bilgileri

Sakız Adası'na seyahat edecek Türk vatandaşları için Schengen veya kapı vizesi zorunlu. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz geçiş yapabilir. Pasaport süresinin en az 90 gün geçerli olması gerekiyor. 7 yaşından büyük yolcuların yurt dışı çıkış harcını yatırması da gerekli.