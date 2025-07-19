Orman Sessizliğinde Bir Çığlık: Yanmış Ormanda Kamp Deneyimiyle Gelen Mesaj

TEMA Vakfı ve doğayla iç içe kamp videolarıyla tanınan Atik Ailesi, İzmir’in Aliağa ilçesinde geçtiğimiz yıllarda yangınla tahrip olmuş bir ormanlık alanda gerçekleştirdikleri özel kamp projesiyle büyük ses getirdi. Projenin amacı; orman yangınlarına karşı toplumda farkındalık oluşturmak, doğayı korumanın yalnızca yetkililerin değil, herkesin sorumluluğunda olduğunu hatırlatmaktı.

İzleyicilerin gözleri önünde, kurumuş ağaçların arasında kurulan kamp alanında yaşanan deneyim; yalnızca doğanın kaybını değil, insan eliyle oluşan tahribatın boyutlarını da gözler önüne serdi. Kamp boyunca Atik Ailesi, orman yangınlarının çıkış nedenlerini, alınabilecek önlemleri ve yangın sonrasında doğanın toparlanma sürecini samimi bir dille anlattı.

“%99 İnsan Kaynaklı, %100 Önlenebilir”

Videoda sık sık vurgulanan en çarpıcı gerçeklerden biri de orman yangınlarının %99’unun insan hatası sonucu çıkması oldu. Bu yangınların çoğu dikkatsizlik, ihmal ya da kasıtlı müdahaleler sonucu meydana geliyor. Sigara izmaritleri, cam atıklar, piknik ateşleri ve anız yakımı gibi davranışlar; milyonlarca canlının yaşam alanını yok ediyor.

TEMA Vakfı yetkilileri, özellikle yaz aylarında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini, yangın sezonunda ormanlık alanlara girişlerin sınırlandırılmasının önemini vurguladı. Kampanya kapsamında #DahaYanmadan etiketiyle sosyal medyada başlatılan farkındalık hareketi, binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak geniş bir kitleye ulaştı.

Senfonico’dan Etkileyici Yapım: “Yanmış Ormanda Kamp”

Kamp deneyimi, Senfonico yapım ekibi tarafından profesyonel bir şekilde videolaştırılarak hem YouTube hem de sosyal medya platformlarında yayınlandı. Atik Ailesi’nin doğal ve içten anlatımıyla birleşen görüntüler, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşattı.