Buca Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde öğrenci ve ailelerin yanında yer alarak önemli bir sosyal destek sunuyor. 24 Temmuz’a kadar sürecek LGS Tercih Günleri kapsamında, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.



Uzman rehberlik desteği sunuluyor

Buca Belediyesi’nin Barış Mahallesi’nde yer alan Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’nde düzenlediği LGS Tercih Günleri, her gün saat 09.30 ile 18.30 arasında gerçekleştiriliyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler, 0232 439 10 10 numaralı telefonun 3535 veya 3536 dâhililerinden randevu alabiliyor.

Başkan Duman: “Gençlerin her adımında yanındayız”

LGS tercih döneminin öğrenciler için önemli bir dönemeç olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, destek programına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın en doğru tercihi yapabilmeleri için yanlarında olmak bizim en öncelikli görevimiz. Buca Belediyesi olarak, eğitim yolculuklarında gençlerimizin her adımında destek vermeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize gönüllerinden geçen okullarda başarılarla dolu bir lise hayatı diliyorum.”

Eğitime erişimde fırsat eşitliği hedefleniyor

Belediyenin sunduğu danışmanlık hizmeti, özellikle eğitimde fırsat eşitliği açısından önem taşıyor. Öğrencilerin başarılarına uygun ve ilgi alanlarına hitap eden liseleri tercih edebilmesi için doğru yönlendirme, uzman eğitmenler aracılığıyla bire bir sağlanıyor.