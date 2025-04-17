Karşıyaka Belediyesi, Attila İlhan’ın 100. doğum yılı anısına Banu Avar’ın katılımıyla 18 Nisan’da özel bir söyleşi düzenleyecek.Türk edebiyatının usta ismi Attila İlhan’ın 100. doğum yılını “Attila İlhan Kültür Sanat Yılı” ilan ederek çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda gazeteci ve yazar Banu Avar’ın konuk olacağı özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Attila İlhan 100. yılındı unutulmadan anılıyor

Attila İlhan’ın 100. doğum yılına özel olarak Karşıyaka Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerden biri olan “Attila İlhan 100 Yaşında” başlıklı söyleşi, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinlik ücretsiz olacak ve tüm sanatseverlere açık olacak.

Başkan Ünsal'dan anlamlı açıklama

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Attila İlhan; Türkiye’nin aydınlanma mücadelesine katkı sunmuş, edebiyat ve sanat dünyamızda silinmez izler bırakmış çok büyük bir değerdir. 2025 yılını 'Attila İlhan Kültür Sanat Yılı' ilan ederek büyük ustamızı ve onun fikir dünyasını onurlandırıyoruz. 18 Nisan akşamı değerli gazeteci ve yazar Banu Avar ile gerçekleştireceğimiz buluşmaya tüm sanatseverleri bekliyoruz."