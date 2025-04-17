Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi affı ve yeniden yapılandırma çalışması olmadığını belirterek, resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini istedi. Bakanlık, vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi çıkarılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

'Vergi affı ve yapılandırma iddiaları asılsız'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı yayın organlarında yer bulan 'vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır. Bakanlık olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır."

Vatandaşlara resmi kaynak uyarısı yapıldı

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hatırlatıldı. İddiaların masa başında uydurulmuş ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.