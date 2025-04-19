Karşıyaka Belediyesi, Attila İlhan’ın 100. doğum yılı anısına Banu Avar söyleşisi düzenledi. Etkinlik sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Karşıyaka Belediyesi, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Attila İlhan’ın 100. doğum yılı olan 2025’i ‘Attila İlhan Kültür Sanat Yılı’ ilan etti. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte gazeteci-yazar Banu Avar, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Söyleşide Attila İlhan’ın düşün dünyası, edebi mirası ve Türkiye’nin aydınlanma sürecindeki rolü ele alındı.

Karşıyaka’da Attila İlhan’a vefa

Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Attila İlhan Kültür Sanat Yılı’ etkinlikleri kapsamında düzenlediği söyleşi, yoğun katılımla gerçekleşti. Gazeteci-yazar Banu Avar’ın katıldığı buluşmada, Attila İlhan’ın fikirleri ve edebi eserleri detaylı şekilde konuşuldu. Avar, İlhan’ın Türkiye’nin geçmişi ve bugünü üzerine düşüncelerini samimi bir dille anlattı.

Başkan Ünsal: "Büyük ustaya minnettarız"

Etkinlikte konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "2025 yılını Attila İlhan’a ithaf etmekten büyük onur duyuyoruz. Büyük ustaya ve mirasına yakışan bu anlamlı buluşmaya katkı sunan Banu Avar’a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı. Başkan Ünsal, Attila İlhan’ın Karşıyaka için taşıdığı özel anlamı da vurguladı.

“FİKİRLERİ IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “2025 yılını usta şairimiz, Karşıyakamızın marka değerini yücelten Attila İlhan’a ithaf etmenin, bu yılı Attila İlhan Yılı ilan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Attila İlhan, yalnızca edebiyatımızın değil, aynı zamanda düşünce dünyamızın da en önemli isimlerinden biridir. Şiirleri, romanları, eleştirileri ve halkımıza sunduğu eşsiz katkılarıyla nesiller boyunca ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Attila İlhan Yılı kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerle, onun çok yönlü kişiliğini ve eserlerini bir kez daha halkımıza tanıtmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Ve bu anlamlı söyleşi için aramızda olan, Türk basınının ve fikir dünyasının güçlü isimlerinden gazeteci-yazar Sayın Banu Avar’a özel teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, Attila İlhan’ın izinde, Karşıyaka’da Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı, sanata ve düşünceye olan inancımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Karşıyaka, tıpkı Attila İlhan’ın hayal ettiği gibi, barışın, sanatın ve fikirlerin özgürce filizlendiği bir kent olmaya devam edecek” diye konuştu.

“KARŞIYAKA’YA DA BÖYLE BİR ANMA YAKIŞIRDI”

Gazeteci-yazar Banu Avar ise, “Bugün benim için çok özel bir gün, bu buluşma çok özel bir buluşma. Çünkü ben bugüne kadar kitaplarımı babama, anneme ve Attila Ağabey’e ithaf ettim. Kendisi benim en önemsediğim insanlardan biriydi. Attila İlhan bambaşka bir şair, düşün adamı, romancı, gazeteciydi; ben bildiğim her şeyi kendisinden öğrendim. Böyle bir insanın Karşıyaka’da böyle anılması, doğumunun 100. yılına denk gelen 2025’in ona ithaf edilmesi çok değerli. Başta Belediye Başkanımız Yıldız Hanım olmak üzere, emeği geçen herkese ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka’ya ve Karşıyaka’nın değerli başkanına böylesi yakışırdı” dedi.

Söyleşinin ardından Başkan Ünsal, Banu Avar’a çiçek takdim etti; katılımcılar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Programın bitiminde gerçekleştirilen imza etkinliğinde Banu Avar, en sevilen kitapları ile birlikte son kitabı ‘Alaycı Kuş’u da katılımcılar için imzaladı.