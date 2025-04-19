Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, Naldöken, Doğanlar, Evka 3, Atatürk ve Doğanlar Çağdaş Mahalleleri'nden gelen 270 çocuk, şiirler, şarkılar ve danslarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinlik, Bornova Büyük Park Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

23 Nisan coşkusu Bornova’yı sardı

Bornova Belediyesi’nin organize ettiği 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklar şiirler okudu, şarkılar söyledi ve dans gösterileri sundu. Naldöken, Doğanlar, Evka 3, Atatürk ve Doğanlar Çağdaş Mahalleleri'ndeki Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'ne devam eden çocuklar, sahnede yeteneklerini sergileyerek büyük alkış aldı.

Ömer Eşki: "Özgürlük için mücadele edeceğiz"

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan'ın demokrasi ve millet egemenliği açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Başkan Eşki, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, milletin kendi iradesiyle yönetime sahip çıktığı gündür. Bugün bu değerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Çocuklarımıza özgür, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti bırakmak için mücadele edeceğiz," dedi.

Etkinlikler 22 nisan'a kadar sürecek

Bornova Belediyesi’nin 23 Nisan kutlamaları 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi ve Mevlana Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nde düzenlenecek programlarla devam edecek. Çocuklar, farklı aktivitelerle bayram coşkusunu paylaşmayı sürdürecek.