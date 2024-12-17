Sony'nin Örümcek Adam evrenine yeni bir halka olarak eklediği "Avcı Kraven", ABD’de 3.211 salonda gösterime girdiği ilk hafta sonunda yalnızca 11 milyon dolar kazandı. Bu hasılat, Sony'nin şimdiye kadar yaptığı Örümcek Adam evrenine ait filmler arasında en kötü açılışı temsil ediyor. Film, uluslararası pazarlarda ise 15 milyon dolar kazandı ve dünya çapındaki toplam hasılatı yalnızca 26 milyon dolar oldu.

Sony’nin büyük hayal kırıklığı

110 milyon dolarlık bütçesi ve pazarlama masraflarıyla birlikte Kraven, Sony'nin zarar edeceği bir başka süper kahraman filmi olarak dikkat çekiyor. Film, bu yılın başlarında kötü bir gişe performansı sergileyen "Madame Web" (15,3 milyon dolar) ve 2022’nin eleştirilen yapımı "Morbius" (39 milyon dolar) gibi projelerin bile gerisinde kaldı.

Hayranlardan ilgi yok

Filmde Kraven rolünü üstlenen Aaron Taylor-Johnson, karakterin doğuş hikayesini izleyicilere aktarırken, yönetmen J.C. Chandor hayranlardan filme bir şans vermelerini rica etmişti. Ancak gişe sonuçları, bu çağrının yeterince karşılık bulmadığını ortaya koyuyor.

Eleştirmenlerden sert yorumlar

Eleştirmenler de filme karşı oldukça sertti. IGN Türkiye’nin sinema yazarı Burçin Aygün, "Göz dolduran aksiyon sahnelerine rağmen senaryosu zayıf olan film, 2000’lerin başında çekilmiş yüksek bütçeli bir TV filmi tadında” yorumunda bulundu. Aygün, "Avcı Kraven", Madame Web kadar kötü olmasa da yine de vasatın altında bir yapım” dedi.

Kraven’ın geleceği tehlikede

Sony’nin Örümcek Adam evreninde kayda değer bir başarı yakalayamayan Kraven, 2000’lerin aksiyon-suç dramasına benzer bir yapımla izleyiciyi etkileyemedi. Film, hem stüdyonun hem de hayranların beklentilerinin oldukça altında kaldı ve Sony'nin bu evrende gelecekte atacağı adımlar için soru işaretleri yarattı.