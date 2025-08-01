Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaştığı Shakhtar Donetsk’e iki maçta da mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk maçı 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, rövanşta da sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.



Shakhtar rövanşta da üstün

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Polonya’da karşı karşıya geldi. İlk maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da üstün olan Ukrayna temsilcisi, siyah-beyazlıları 2-0 mağlup etti.

Shakhtar, toplamda 6-2’lik skorla tur atladı. Beşiktaş ise Avrupa Ligi defterini kapatarak Konferans Ligi’ne yöneldi.

Beşiktaş’ın rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patricks ile eşleşti. İlk maç 7 Ağustos’ta, rövanş ise 14 Ağustos’ta oynanacak.

Maçtan dakikalar

6. dakika: Alisson'un pasıyla ceza sahasına sarkan Elias, Mert Günok’tan sıyrıldı ancak Uduokhai topu çizgiden çıkardı.

12. dakika: Demir Ege’nin hatalı pasında araya giren Kevin, ceza sahasına girerek Shakhtar’ı 1-0 öne geçirdi.

32. dakika: Alisson’un aşırtma denemesinde Mert Günok başarılıydı.

45+2. dakika: Vinicius’un sağdan çevirdiği topu Elias filelere gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.