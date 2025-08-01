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Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, “Kasten Öldürme” suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Ovacık Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu, “Kasten Öldürme” suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

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