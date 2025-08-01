Çine'de “Kasten Öldürme” Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu, “Kasten Öldürme” suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, “Kasten Öldürme” suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Ovacık Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.