Merkezefendi Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla farkındalık yaratma çabalarına dikkat çekti. Başkan Şeniz Doğan, "Bu özel gün, Alzheimer konusunda toplumsal bilinç oluşturmak adına büyük bir fırsat," diyerek, “Merkezefendililere sunabileceğimiz tüm imkanları sağlamak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Alzheimer merkezlerinin aktif bir şekilde faaliyette olduğunu belirten Doğan, “Alzheimer Yaşam Merkezimizde, büyüklerimize konforlu ve güvenli bir ortam sunduk. Bu tesisler, Alzheimer teşhisi konulan vatandaşlarımız ve ailelerinin sosyal hayata dahil olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor,” dedi.

Başkan Doğan, “21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla, bu rahatsızlıkla mücadele eden hemşerilerimizin her zaman yanındayım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere,” diyerek mesajını tamamladı.