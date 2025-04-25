Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken Aydın genelinde ilçe ilçe güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte 25 Nisan Cuma günü itibarıyla Aydın ve tüm ilçelerinde güncel akaryakıt tarifesi...

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişkenlik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Aydın’da yaşayan vatandaşlar ise motorin, benzin ve LPG fiyatlarının ilçelere göre nasıl değiştiğini merak ediyor. 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla Aydın genelinde uygulanan akaryakıt fiyat tarifesi belli oldu.

Aydın Merkez ve İlçelerinde Güncel Akaryakıt Fiyatları (TL/Litre)

İlçe Benzin Motorin LPG (TPGaz) Aydın Merkez 46,33 46,70 27,07 Bozdoğan 46,35 46,72 27,07 Buharkent 46,35 46,72 27,07 Çine 46,34 46,71 27,07 Didim 46,33 46,70 27,07 Efeler 46,33 46,70 27,07 Germencik 46,33 46,70 27,07 İncirliova 46,33 46,70 27,07 Karacasu 46,34 46,71 27,07 Karpuzlu 46,35 46,72 27,07 Koçarlı 46,33 46,70 27,07 Köşk 46,34 46,71 27,07 Kuşadası 46,33 46,70 27,07 Kuyucak 46,35 46,72 27,07 Nazilli 46,34 46,71 27,07 Söke 46,33 46,70 27,07 Sultanhisar 46,34 46,71 27,07 Yenihisar 46,34 46,71 27,07 Yenipazar 46,34 46,71 27,07

Diğer yakıt türlerinde fiyatlar (TL/kilogram)

Aydın genelinde kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatları da belirlendi:

Kalorifer Yakıtı: 29,78 – 29,80 TL

Fuel Oil: 26,46 – 26,48 TL

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil: 24,58 – 24,60 TL

Uzman yorumu

Piyasa analistlerine göre, petrol fiyatlarındaki toparlanma sinyalleri ve ABD merkezli gelişmeler akaryakıt üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarına yaklaşırken akaryakıt talebinin artması bekleniyor. Bu da fiyatların önümüzdeki günlerde yeniden yükselebileceği sinyalini veriyor.