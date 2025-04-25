Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken Aydın genelinde ilçe ilçe güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte 25 Nisan Cuma günü itibarıyla Aydın ve tüm ilçelerinde güncel akaryakıt tarifesi...
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişkenlik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Aydın’da yaşayan vatandaşlar ise motorin, benzin ve LPG fiyatlarının ilçelere göre nasıl değiştiğini merak ediyor. 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla Aydın genelinde uygulanan akaryakıt fiyat tarifesi belli oldu.
Aydın Merkez ve İlçelerinde Güncel Akaryakıt Fiyatları (TL/Litre)
|İlçe
|Benzin
|Motorin
|LPG (TPGaz)
|Aydın Merkez
|46,33
|46,70
|27,07
|Bozdoğan
|46,35
|46,72
|27,07
|Buharkent
|46,35
|46,72
|27,07
|Çine
|46,34
|46,71
|27,07
|Didim
|46,33
|46,70
|27,07
|Efeler
|46,33
|46,70
|27,07
|Germencik
|46,33
|46,70
|27,07
|İncirliova
|46,33
|46,70
|27,07
|Karacasu
|46,34
|46,71
|27,07
|Karpuzlu
|46,35
|46,72
|27,07
|Koçarlı
|46,33
|46,70
|27,07
|Köşk
|46,34
|46,71
|27,07
|Kuşadası
|46,33
|46,70
|27,07
|Kuyucak
|46,35
|46,72
|27,07
|Nazilli
|46,34
|46,71
|27,07
|Söke
|46,33
|46,70
|27,07
|Sultanhisar
|46,34
|46,71
|27,07
|Yenihisar
|46,34
|46,71
|27,07
|Yenipazar
|46,34
|46,71
|27,07
Diğer yakıt türlerinde fiyatlar (TL/kilogram)
Aydın genelinde kalorifer yakıtı, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatları da belirlendi:
-
Kalorifer Yakıtı: 29,78 – 29,80 TL
-
Fuel Oil: 26,46 – 26,48 TL
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Yüksek Kükürtlü Fuel Oil: 24,58 – 24,60 TL
Uzman yorumu
Piyasa analistlerine göre, petrol fiyatlarındaki toparlanma sinyalleri ve ABD merkezli gelişmeler akaryakıt üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarına yaklaşırken akaryakıt talebinin artması bekleniyor. Bu da fiyatların önümüzdeki günlerde yeniden yükselebileceği sinyalini veriyor.