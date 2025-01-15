Aydın'ın Buharkent ilçesinde ekmek fiyatlarında artış yaşanırken, ekmeğin bugünden itibaren 12,5 liraya satılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde girdi maliyetlerinde yaşanan artış üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını talep etmişti.

Oda tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verilmişti.

Bu çerçevede Buharkent ilçesinde de 200 gram ekmek fiyatlarında değişiklik yapıldığı öğrenildi. İlçe genelinde 200 gram ekmek, 15 Ocak tarihinden itibaren 12,5 liraya satılacak.