Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 22,93 gram sentetik uyuşturucu, üç uyuşturucu hap, bir sentetik ecza ele geçirildi, A.Ç. (36) ve M.A. (24) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı.