Gediz Elektrik, Manisa'nın 10 ilçesinde 17 Nisan'da şebeke yenileme nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte mahalle mahalle detaylar…

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan 2025 tarihinde Manisa'nın 10 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Saruhanlı, Kula, Gördes ve Akhisar başta olmak üzere toplam 10 ilçede yapılacak kesintilerin gerekçesi olarak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gösterildi.

17 Nisan 2025 Perşembe günü Manisa'da elektrik kesintisi olacak ilçe ve mahalleler şöyle;

Saruhanlı / Manisa elektrik kesintisi

Tarih: 17 Nisan 2025

Saat: 09:00 – 12:00

Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım

Etkilenen Bölgeler: Mütevelli, Hacıhaliller, Çavuşoğlu, Karaağaçlı, Yeniharmandalı, Yeşilköy, Koldere, Cengiz Topel, İstasyon, Gümülceli, Halitpaşa.

Kula / Manisa elektrik kesintisi

Tarih: 17 Nisan 2025

Saat: 10:00 – 13:00

Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım

Etkilenen Bölgeler: Topuzdamları, Kulalı, Gökveliler, Encekler, Karyağdı, Yabacı, Selviler, Armağan, Borlu, Çayköy, Tokmaklı, Atatürk, İcikler, Börtlüce.

Gördes / Manisa elektrik kesintisi

Tarih: 17 Nisan 2025

Saat: 14:00 – 18:00

Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım

Etkilenen Bölgeler: Kılcanlar, Karakeçili, Bayat, Kürekçi, Hüseyni Baba, Beşeylül, Kıymık, Yeşilyurt, Tüpüler, Pınarbaşı.

Akhisar / Manisa elektrik kesintisi

Tarih: 17 Nisan 2025

Saat: 10:00 – 16:00

Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım

Etkilenen Bölgeler: Akselendi, Atatürk Mahallesi, Akçeşme.

SARUHANLI / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Mütevelli ( TOPÇU 12 Eylül Cd. 19 Mayıs Sk. 30 Ağustos Sk. 7 Eylül Sk. Akasya Sk. Akıncılar Sk. Akşemsettin Sk. Arı Sk. Atatürk Cd. Avcilar Sk. Bahadır Sk. Baraj Sk. Barbaros Sk. Bayrak Çıkmazı Sk. Cami Sk. Cengiz Topel Sk. Cumhuriyet Alanı Değirmen Yolu Dumlupınar Sk. Emek Sk. Esentepe Evren Sk. Fatih Sk. Fethiye Sk. Gazi Osman Paşa Sk. Gediz Cd. Gediz Sk Gökalp Sk. Gökalp Sk. Kanal Yolu Sk. Karanfil Karanfil Sk. Karşıyaka MALAZGİRT Maltepe Sk. Mehmet Akif Sk. Mera Mesir Sk. Mevlana Sk Mimar Sinan Sk. Mithatpaşa Sk. Namık Kemal Sk. Okul Sk. Onur Onur Sk. Pamukçular Çıkmazı Park Sk. Sakarya Sk. Sarıkız Sk. Selvi Spil Sk. Tarımcılar Çıkmazı Sk. Terminal Tevfik Fikret Sk. Toros Çıkmazı Sk. Tütüncüler Sk. Yasardogu Sk. Yaşar Doğu Sk. Yeşiltepe Yeşiltepe Sk. Yüksel Yıldız Sk. Çakmak Sk. Çam Sk. Çarşı Çıkmazı Çay Yolu Sk. Çiçek Özgürlük Cd. gediz sokak namık kemal sokak çay yolu sokak )

Hacıhaliller

Çavuşoğlu ( çavuşoğlu Çavuşoğlu ÇAVUŞOĞLU Çavuşoğlu Köyü İç Yolu )

Karaağaçlı

Yeniharmandalı

Yeşilköy ( yeşilköy yeşilköy iç yolu YEŞİLKÖY )

Koldere ( Su Deposu Tarla Tayfun Tepe Timur Tuna Tunç Tütüncüler Yamak Yayla Zümrüt Çağlayan Çelebi Çeltik Çeşme Çilek Çiğdem Özen İskender İstiklal Şimşek oğuzlar sokak çevre sokak tarla yolu OĞUZLAR Cengiz Ergün CENGİZ ERGÜN ÇAVUŞOĞLU KOLDERE 12 Nolu Sk. 2 Nolu Sk. Akyar Sk. Anıl Argun Sk. Atatürk Ayla Sk. Bahar Sk. Bahçe Sk. Bağ Yolu Belediye ( Kemal Paşa ) Cami Cem Cengiz Sk. Damla Sk. Dağ Yolu Değirmen Dinçer Doğu Dutlu Dündar Emir Engin Esin Fevzi Çakmak Gaziler Gül Gürbüz Ilgaz Işık Kahramanlar Kaya Kerem Keskin Koldere Köyü İç Yolu Koral Koral Sk. Lale Metin Mezarlık Milli Egemenlik Namık Kemal Nur Nur Sk. Oktay Ozan Oğuzlar Papatya Plevne Sarıkız Saydam Sk. Sedef Sk. Soğuk Çeşme )

Cengiz Topel

İstasyon

Gümülceli ( güneş çıkmazı PINAR BARIŞ Ata Cd. Aydın Çıkmazı Barış Cd. Bayrak Belediye Deniz Sk. Ege Esen Fatih Gediz Gneş Çıkmazı Huzur Hürriyet Kahraman Kartal Meriç Mimar Sinan Okul Okul Çıkmazı Pınar Sakarya Sedef Toros Ufuk Çıkmazı Ulaş Vatan Zafer Çıkmazı Çağdaş Çağrı Özgür Şehit Bülent Kaya Şehit Muzaffer Yalçıner özgür sokak iç yol )

Halitpaşa

KULA / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Topuzdamları ( TOPUZDAMLARI Topuzdamları Köyü İçyolu Patika Topuzdamları Köyü İç Yolu )

Kulalı ( Kulalı Köyü İç Yolu KULALI )

Gökveliler ( Gökveliler Köyü Yolu Gökveliler Köyü İç Yolu GÖKVELİLER )

Encekler ( Encekler Koyu İç Yolu Encekler Köyü Yolu Encekler Köyü İç Yolu küy yolu ENCEKLER )

Karyağdı ( Karyağdı Köyü Yolu Karyağdı Köyü İç Yolu Köy İç Yolu İç Yol KARYAĞDI MERKEZ )

Yabacı ( Yabacı Köyü Yolu )

Selviler

Armağan ( Armağan Köyü Yolu ARMAĞAN )

Borlu

Çayköy ( ÇAYKÖY )

Tokmaklı ( TOKMAKLI Köy Yolu Tokmaklı Köyü İç Yolu )

Atatürk

İcikler ( İncekler Köyü İç Yolu )

Börtlüce ( Börtlüce Köyü Yolu Börtlüce Köyü İç Yolu )

GÖRDES / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 18:00

Kılcanlar ( Kürekçi Kılcanlar ATATÜRK KILCANLAR DEDELER ÇOBAN HASAN )

Karakeçili ( atalan yolu MERKEZ Karakeçili Patika )

Bayat ( ALAN Bayat )

Kürekçi ( OSMANLAR BEKİR EFE Karakeçiili Köyü İç Yol )

Hüseyni Baba ( Hüseyni Baba BÖLÜK PAŞA Patıka kalabak KÖREKE KALABAK DİVAN CABARLAR HÜSEYNİ BABA LALELİK NAKIPAĞA BAYAT ALANI Gördes Köprübaşı Yolu köy içi )

Beşeylül ( Beşeylül )

Kıymık ( Kıymık KIYMIK )

Yeşilyurt ( Yeşilyurt YEŞİLYURT Yeşilyurt Köyü İç Yolu )

Tüpüler ( KEPEZ Tüpüler )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı )

AKHİSAR / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Akselendi ( Akhisar Salihli Yolu )

Atatürk

AKHİSAR / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Akçeşme ( akçeşme Akçeşme Köyü İç Yolu kayayacı sk )

Akselendi

Karayağcı ( Karayağcı Köyü İç Yolu )

Kulaksızlar ( Kulaksızlar Köyü İç Yolu )

Sarıçalı

Çömlekçi

YUNUSEMRE / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Karaali ( KARAALİ KARAALİ MURADİYE 302 ARAZİ Karaali karaali Karaali Köyü Yolu )

Muradiye ( 21. Sk. )

ŞEHZADELER / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Aşağıçobanisa ( ÇAM Zeytinlik Çk. Akasya Sk. Ara Yol Ardıç Çk. Nif Sk. Nilüfer Sk. Papatya Sk. Pınar Sk. Pırlanta Çk. Sakarya Sk. SANAYİİ Selvili Çk. SERGİ Spil Sk. Sümbül Sk. Toros Sk. Varol Sk. VATAN Aşağıçobanisa köyü iç yolu Bahçeli Sk. Bağlar Cd. Cam Sk. Camlık Cevizli Çk. Ceyhan Sk. CUMHURİYET CAD Demir Sk. Doğu Sk. Dutlu Sk. Elmalı Sk. Enginar Çk. Ergene Çk. Erguvan Çk. Esin Sk. Fabrika Sk. Feslihan Sk. Filiz Sk. Fındık Sk. kanal TEPE İnkilap Cd. Ülkü Sk. Çınarlı Sk. ÇİFTÇİ fabrika yasemin_1 Gediz Sk. Gül Sk. Hisar Sk. Kanal Sk. Karanfil Sk. KARAOSMANOĞLU Kasaba Cd. Kiraz Sk. Kuyu Alan Sk. Kızılcık Sk. Lale Sk. LEYLAK Manisa Turgutlu Yolu Manolya Sk. Menekşe Sk. Meriç Sk. Mersinli Sk. Nergis Sk. cumhuriyet Yüksel Sk. Zambak Sk. Zambak Çk. )

Sancaklıkayadibi

Yukarıçobanisa ( Şirin_1 Sokak YUKARIÇOBANİSA SOKAK )

SALİHLİ / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Atatürk ( 575. Sk. 551. Sk. 656. 654. Sk. 652. Sk. 650. Sk. 648. Sk. 644. Sk. 579. Sk. 577. Sk. 569. 571. Sk. )

SALİHLİ / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Eski Cami ( KURUDERE 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 7. Sk. ATATÜRK Fevzipaşa Cd. )

Mithatpaşa ( 1. Sk. 11. Sk. 118. 20. Sk. )

SOMA / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Hürriyet ( Çakır Efe Sk. Buğday Sk. CEZAEVİ Mustafa Sk. Kaymakam Selami Teker Sk. Yeliz Sk. )

Cuma ( Bayramoğlu Sk. BİLGE Derviş Sk. Mimar Sk. Ozan Sk. YETKİN OZAN ÜNSAL Akpınar Sk. AKPINAR )

ALAŞEHİR / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Çağlayan

Gürsu ( Gürsu Köyü Yolu Gürsu Köyü İç Yolu gürsu sok. isimsiz gürsu sok.no.63 )

Piyadeler

Toygar ( Alaşehir Yolu )

SARIGÖL / MANİSA

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Çanakçı ( Konak Sokak Patika Çanakçı Köyü Yolu ÇAYALTI Çayaltı Çayaltıı Çayaltıı Köyü İç Yolu )

Diğer ilçelerdeki kesinti detayları için Gediz Elektrik Resmî Sitesi üzerinden sorgulama yapılabilir.

Vatandaşlar ne yapmalı?

Şebeke çalışmaları süresince elektrikli cihazların fişten çekilmesi, jeneratör kullanımında dikkatli olunması ve enerji verilme saatine kadar önlem alınması öneriliyor.