Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi’nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangına hem kara ekipleri hem de havadan destek için hazırlık yapılırken, alevler kısa sürede kontrol altına alındığı için hava araçlarının kalkış emri iptal edildi.

Dumanı Görenler İhbar Etti

Karagözler Mahallesi yakınlarında yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Hızlı Müdahale Felaketi Önledi

Ormanlık alanın geniş ve sık ağaçlarla kaplı olması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Komuta Merkezi, hava araçlarının da hazır bulunması için talimat verdi. Ancak kara ekiplerinin hızlı ve etkili çalışması sayesinde alevler kısa sürede söndürüldü. Böylece olası büyük bir orman yangınının önüne geçildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşlara ormanlık alanlarda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.