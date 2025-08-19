Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Köroğlu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Köroğlu, kırtasiye ve okul kıyafetlerindeki fiyat artışlarının özellikle dar gelirli aileleri ekonomik olarak yıprattığını ifade etti.

“Eğitimde fırsat eşitliği tehlikede”

Köroğlu, eğitimin tüm çocuklar için ulaşılabilir olması gerektiğini belirterek, “Bazı aileler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu durum eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz etkiliyor. Devletin görevi her çocuğun eşit koşullarda eğitim almasını güvence altına almaktır” dedi.

“Ailelere maddi destek sağlanmalı”

Hükümete çağrıda bulunan Köroğlu, okul alışverişindeki fiyat artışlarının denetlenmesi gerektiğini vurguladı. “Çocuklarımızın eğitim hakkı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kısıtlanmamalıdır. Veliler üzerindeki yük hafifletilmezse toplumun geleceği olumsuz etkilenecektir” ifadelerini kullandı.