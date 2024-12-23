Aydın Kestanesinin coğrafi işarete sahip ünü, sınırları aşarak dünya pazarlarına ulaştı. Özellikle Nazilli'de üretilen kestane şekeri, başta Japonya olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık 4-5 konteyner kestane şekeri ihracatı gerçekleştiren Nazilli işletmesi, ürünlerinin kalitesiyle dünya çapında tercih ediliyor.

Aydın kestanesinin dünya çapında başarısı

Nazilli'deki işletmeler, Aydın kestanesinin kalitesini dünya çapında tanıtmayı başardı. Aydın'daki kestane üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı, bunun da yarısının Nazilli'den temin edildiği belirtiliyor. Kestane şekerinin üretimi, dünyanın dört bir yanındaki pazarları hedef alıyor ve en büyük alıcı ise Japonya.

Japonya'nın tercihi: Aydın kestanesinin kalitesi

Ersan Çetin, Nazilli'deki işletmesinin yıllık 4-5 konteyner kestane şekeri ihraç ettiğini belirterek, Japonya'nın kendilerinin birinci kalite kestane şekerini tercih ettiğini söyledi. "Japonlar 15 yıldır birinci kalitedeki kestane şekerinin tek tercihi bizim işletmemiz" diyen Çetin, Aydın kestanesinin kalitesinin rakiplerine göre fark yarattığını vurguladı. Japonya dışında İspanya ve İtalya da ikinci ve üçüncü kalite kestane şekeri tedarik eden ülkeler arasında yer alıyor.

Aydın kestanesinin ekonomik katkısı

Aydın'ın kestane üretimi, yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Çetin, Türkiye'deki kestane üretiminin yüzde 30'unun Aydın tarafından karşılandığını belirterek, Aydın kestanesinin kalitesinin ve pazar başarısının, bölgedeki üreticilere büyük kazanç sağladığını ifade etti.

Nazilli'nin global pazarda yükselen yıldızı

Nazilli, dünya pazarında en iyi ve en doğal kestane şekerini üreten bölge olarak öne çıkıyor. Aydın Kestanesinin kalitesi ve özgünlüğü, bu ürünün uluslararası alandaki talebini artırmaya devam ediyor. Özellikle Japonya gibi seçici pazarlarda, Aydın kestanesi, kendine güçlü bir yer edinmiş durumda.