İçişleri Bakanlığı, Aydın merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık operasyonuyla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında organize suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 33’ü tutuklandı. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Yargı süreci, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Adliyesi’nde yürütülüyor.

Dolandırıcılık şebekesi sosyal medyadan ulaştı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, suç örgütünün sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarla irtibat kurduğu, sahte borsa uygulamalarına yönlendirdiği ve bu yolla dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Elde edilen suç gelirlerinin ise “yatırım danışmanlığı”, “kripto para danışmanlığı” ve benzeri isimlerle kurulan paravan şirketler aracılığıyla aklandığı ortaya çıkarıldı.

2,5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi

Operasyonlar kapsamında suç örgütünün toplam işlem hacminin 2,5 milyar TL’yi bulduğu belirlendi. Elebaşı oldukları tespit edilen K.U. ve H.İ.K.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından adli takibe alındığı bildirildi.

Şirketler, araçlar ve banka hesaplarına el konuldu

Soruşturma kapsamında organize suç örgütüne ait olduğu belirlenen;

10 araç,

16 arazi,

2 konut,

814 banka hesabı,

35 kripto varlık hesabı

olmak üzere yaklaşık 300 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, belge ve evraka da el geçirildi.

Operasyonlar 11 ilde eş zamanlı yapıldı

Aydın merkezli yürütülen operasyonlara; Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop illerinden de katılım sağlandı. İçişleri Bakanlığı, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İl Jandarma Komutanlıklarının koordinasyonlu çalışması sonucu operasyonların başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlık: “Suç örgütlerine karşı kararlıyız”

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden ülkemizi temizlemeye kararlıyız” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca operasyonları koordine eden Aydın Valiliği’ne, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve jandarma birimlerine teşekkür edildi.