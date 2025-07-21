MUĞLA'NIN Milas ilçesi ile Selimiye Mahallesi arasında, Euromos Antik Kenti yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Kıray'ın kızı Derin Kıray hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü anne Aslı Kıray ile çocuğü L.K. ise yaralandı. Korkunç kaza, Milas-Selimiye karayolunun 6. kilometresinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Aslı Kıray yönetimindeki 09 D 9928 plakalı otomobil, Milas istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride savruldu. Çevredeki görgü tanıklarının aktardığına göre, kazanın şiddetiyle araçta bulunan 14 yaşındaki Derin Kıray camdan fırladı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SÜRÜCÜ anne Aslı Kıray ve diğer çocuğu L.K. ise yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Derin Kıray, Didim Belediyesi eski meclisi üyesi Mustafa Kıray'ın torunu olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine dair çalışmalar yürütürken, bölge trafik ekipleri de trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.