Yangın nasıl başladı?

Kuyucak ilçesi Belenova Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 15.00 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi

İhbarın ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere harekete geçti. Orman müdürlüğüne bağlı 3 uçak ve 4 helikopter havadan, 3 arazöz ve 7 yer ekibi ise karadan yangına müdahale etti.

Yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Yoğun ve koordineli müdahale sonucunda, yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Zarar gören alan tespit edildi

Yapılan ilk incelemelerde, yangında 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yetkililer, bölgede yeniden ağaçlandırma çalışmaları ve zarar gören alanın restorasyonu için planlama yapacak. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.