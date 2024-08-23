Kaza nasıl meydana geldi?

Olay, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne gitmekte olan Hüseyin G.'nin kullandığı 02 HL 553 plakalı otomobilin, Mustafa C.'nin yönetimindeki 06 KJC 43 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hasar görürken, kazada otomobilin sürücüsü Hüseyin G. ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Miraç G. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale yapıldı

Kaza yerinde kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemeyi sürdürüyor ve kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışmalarını devam ettiriyor. Bölge halkı ve sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.