Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleşen trafik kazası, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Söke Kuşadası Çevre Yolu üzerinde, Ankara Evleri Kavşağı'nda meydana geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza, Salih Küçük yönetimindeki 09 SR 788 plakalı araç ile Hasan E.'nin kullandığı 09 YE 929 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle Salih Küçük aracında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Küçük'ü aracından çıkardı. Ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın diğer mağdurları olan 3 yaralının hastanede tedavisi devam ediyor. Sağlık durumlarıyla ilgili henüz net bilgi verilmedi.