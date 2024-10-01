**Başlık: Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz Yalnızca Halk İçin Ayağa Kalkarız"**

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**Giriş:**

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan bir olay üzerinden CHP'li vekillere yönelik eleştirileri yanıtladı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin yalnızca halk için, yoksulluğa mahkum edilenler ve açlık çekenler adına ayağa kalktığını vurguladı.

"Cumhurbaşkanı Tarafsız Olmalıdır"

Kılıçdaroğlu, 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye girişi sırasında CHP’li milletvekillerinin ayağa kalkmasına yönelik eleştirileri sert bir dille yanıtladı. Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yeminine sadık kalmadığını belirtti. "Biz CHP’liler, devlete sahip çıkmak için varız. Ancak halka, anayasaya saygı göstermeyen kimse bizden saygı beklemesin" dedi.

"Yalnızca Halk İçin Ayağa Kalkarız"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin emekliler, aç kalan çocuklar, KHK mağdurları ve halkın hakkını savunmak için mücadele ettiğini ifade etti. "Biz, yoksulluğa, adaletsizliğe karşı dururuz. Milletten çalınan 128 milyar doların ve soyguncuların hesabını sormak için ayağa kalkarız" diyerek halk adına verdikleri mücadeleyi vurguladı.