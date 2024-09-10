Aydın Ticaret Borsası heyeti, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan Armağan Adnan Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyeleri Adem Türkmen ile Mehmet Akkan katıldı.

İş birliklerine açığız

Ziyaret sırasında Fevzi Çondur, İl Emniyet Müdürü Erdoğan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, emniyet teşkilatının Aydın’da güvenlik ve huzur ortamının korunmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak emniyet güçleriyle her zaman iş birliği içinde olacaklarını ve şehrin huzurunu sağlamak için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Aydın Ticaret Borsası’nın sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunduğunu hatırlatarak, emniyet teşkilatıyla bu tür projelerde iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Armağan Adnan Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydın Ticaret Borsası heyetine teşekkür etti. Erdoğan, emniyet teşkilatı olarak Aydın’da huzur ve güvenliğin sürdürülmesi için tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışacaklarını aktardı.

Ziyaretin ardından Aydın Ticaret Borsası heyeti, Aydın İl Emniyet Müdürü Erdoğan’a Aydın’ın yöresel ürünlerini takdim etti.