Üsküdar’da kozmetik firmasının sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi’nde saat 11.00 sularında meydana geldi.

Saldırı anı

İddialara göre, Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine vardığı sırada cadde üzerinde maskeli bir saldırgan tarafından pusuya düşürüldü. Saldırgan, Temel’e yaklaşık beş el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan Temel, kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, Temel’in kafasından vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kemal Çağlar Temel’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın faili aranıyor

Polis, silahlı saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayın motive ve faillerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma devam ediyor.