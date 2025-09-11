CHP’Lİ BÜLBÜL TBMM’YE KANUN TEKLİFİ SUNDU: AYDIN’A İSTİKLAL MADALYASI VERİLSİN!

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Kurtuluş Savaşı’nda verdiği katkılar nedeniyle Aydın’a İstiklal Madalyası verilmesi için kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Aydın’a İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi veren CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, kanun gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Kuva-yi Milliye vatanı işgal edilen Anadolu halkının destansı direnişidir. Bu destansı direnişte Aydın ilinin büyük bir yeri vardır. Aydın, 15 Mayıs 1919 tarihinde başlayan İzmir'in işgalinin hemen ardından direniş hareketlerinin başladığı ve zamanla direnişin bölge genelinde örgütlendiği yer olmuştur. Çete Ayşe Efe, Hacı Süleyman Efendi, Sökeli Cafer Efe, Hüseyin Efe, Mesutlulu Mestan Efe gibi vatanseverler Batı Anadolu bölgesindeki dağınık milli heyetlerin toparlanabilmesi sağlanmış, Yunan işgalinin ilerleyişi düzenli ordu kuruluncaya kadar kısmen de olsa engellenebilmiştir.

“ÖNCÜ ROL OYNAMIŞTIR”

“Batı ve Güney Anadolu’da düzenli, teşkilatlı ve milli şuurla yapılmış ilk baskın olarak kabul edilen Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının Yunan işgaline karşı olan ilk bakın olan Malgaç baskını bunlardan biridir. Başarılı olmasıyla bölgedeki halkın kendine güveni gelmiş ve edinilen başarı sadece sayısal olarak değil, yerel direnişin örgütlenmesinde ve giderek ulusal direnişe dönüşmesinde öncü bir rol oynamıştır. Aydın'da örgütlenen milli güçler sadece Yunan işgaline direnmekle kalmamış Demirci Mehmet Efe kumandasında efelerden oluşan kuvvetlerle, milli mücadele karşıtı Bolu, Düzce, Anzavur ve Delibaş isyanlarının bastırılmasında önemli hizmetlerde bulunmuştur.”

DİRENİŞ ATEŞİNİ YAKTI

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde Demirci Mehmet Efe'yi takdir ettiğini hatırlatan Bülbül, “11 Haziran 1920 tarihli telgrafında, "Kahraman efelerinizi size gönderiyorum. Aydın'ın bu doğru özlü ve fedakar evlatları Bolu ve Düzce havalisinde memleketimizi gâvurların esaretine düşürmeye çalışan hainleri pek kahramancasına ve fedakârane te'dip ettiler. Vatanımıza büyük hizmetler ettiler. Allah iki cihanda aziz etsin. Kendilerine ve umum kumandan olan zat-ı alinize Büyük Millet Meclisi'nin kalbi ve samimi teşekküratını takdim eder gözlerinizden öperim" demiştir. Bunların yanı sıra Celâl Bayar’ın, Galip Hoca kimliğiyle bu dönemde verdiği tavsiyeler ve yönlendirmelerle, Milli Mücadeleye katkılar artmış, ayrıca, efeler arasındaki sorunları çözümleyerek, Milli Mücadelenin güçlenmesinde önemli bir görevi de yerine getirmiştir” dedi.

AYDIN, KURULUŞU MÜJDELEMİŞTİR

Aydın'da kahraman efelerce yakılan direniş ateşi önce bölge halkının yurdun düşman işgalinden kurtarılması umutlarını yeniden alevlendirdiğini daha sonra tüm Anadolu'ya yayılarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelediğini vurgulayan Milletvekili Bülbül, Aydın iline İstiklal Madalyası verilmesinin yerinde olacağının altını çizdi.