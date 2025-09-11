İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayda 3 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. yaralı olarak yakalandı. E.B.’nin DEAŞ ile bağlantısı araştırılıyor.

Saldırganın tedavisi sürüyor

Balçova Polis Merkezi’ne ateş açan ve çıkan çatışmada yaralı yakalanan saldırgan E.B.’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Gözaltına alınanlardan 16’sı serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 18 yaşından küçük olan 16’sının işlemleri İzmir Çocuk Şube Müdürlüğü’nde tamamlandı. Savcılığa sevk edilen şüpheliler, “eğitim ve danışmanlık tedbiri” ile serbest bırakıldı.

11 kişi sorgulanıyor

E.B.’nin anne ve babasının da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın DEAŞ bağlantısının araştırıldığını açıkladı.