Aydın'da bugün günün erken saatlerinde sıcaklık 15°C civarında olacak, ancak ilerleyen saatlerde 7°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Gün boyunca hafif rüzgarlar etkili olacak, akşam ve gece saatlerinde ise rüzgarın hızı daha da düşecek. Nem oranı zamanla artacak, akşam saatlerinde %72'ye kadar çıkacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte 1 Ocak Çarşamba günü Aydın için daha detaylı hava durumu:

12.00 - 15.00 Beklenen Hava Durumu: Açık Sıcaklık: 15°C Hissedilen Sıcaklık: 15°C Nem Oranı: %54 Rüzgar Yönü ve Hızı: Hafif rüzgar, ortalama 5 km/sa hızında. Maksimum Rüzgar Hızı: 20 km/sa Açıklama: Günün ilk saatlerinde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 15°C civarında kalacak, rüzgar hafif esiyor ve nem oranı düşük. Keyifli bir hava bekleniyor.

15.00 - 18.00 Beklenen Hava Durumu: Açık Sıcaklık: 12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C Nem Oranı: %69 Rüzgar Yönü ve Hızı: Çok hafif rüzgar, ortalama 1 km/sa hızında. Maksimum Rüzgar Hızı: 16 km/sa Açıklama: Sıcaklık 12°C'ye düşecek, ancak hava açık kalmaya devam edecek. Nem oranı biraz artacak, ancak rüzgar oldukça zayıf. Hava yine de serin hissedilebilir.

18.00 - 21.00 Beklenen Hava Durumu: Az Bulutlu Sıcaklık: 9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C Nem Oranı: %72 Rüzgar Yönü ve Hızı: Çok hafif rüzgar, ortalama 1 km/sa hızında. Maksimum Rüzgar Hızı: 5 km/sa Açıklama: Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek ve 9°C'ye kadar inmesi bekleniyor. Az bulutlu bir hava olacak ve nem oranı artacak. Havanın daha serin ve nemli hissedilmesine yol açabilir.

21.00 - 24.00 Beklenen Hava Durumu: Az Bulutlu Sıcaklık: 7°C Hissedilen Sıcaklık: 7°C Nem Oranı: %71 Rüzgar Yönü ve Hızı: Hafif rüzgar, ortalama 3 km/sa hızında. Maksimum Rüzgar Hızı: 8 km/sa Açıklama: Geceye doğru sıcaklık 7°C'ye düşecek ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Nem oranı yüksek kalacak, ancak rüzgar hafif esmeye devam edecek.

