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Bölge sakinleri, kargaların akşam saatlerinde yürümeyi zorlaştırdığını belirterek, 2025 yılında Erzincan’ın karga sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasını beklediklerini dile getirdi.

Vatandaşların şikayet leri üzerine, geçmiş yıllarda Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından “Karga Kovalama Timi” kuruldu. Timin, kargaları uzaklaştırmak amacıyla akşam saatlerinde maytap patlatarak girişimlerde bulunmasına rağmen, karga sorunu bir türlü çözülmedi.

Erzincan ’da kış aylarında özellikle akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce karga , vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına özellikle 16.00-20.00 saatleri arasında konan kargalar, gürültüleriyle çevreyi rahatsız ederken, yoldan geçenlerin üzerini kirletiyor.

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