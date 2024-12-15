Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15 Aralık Pazar günü İzmir'de sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Saatlik tahminlere göre gün boyunca sıcaklık 11-13°C arasında değişirken, nem oranı %78 ile %96 arasında seyredecek.
Rüzgar, kuzeydoğu yönünden etkili olacak ve saatteki ortalama hızı 9 ila 20 km arasında değişirken, maksimum rüzgar hızının 39 km/saate kadar ulaşması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde artan nem oranı (%91) ve hissedilen sıcaklıkla birlikte vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Günün Detaylı Saatlik Tahmini:
- 09.00 - 12.00: Sıcaklık 12°C, nem %78, ortalama rüzgar hızı 20 km/sa, maksimum 35 km/sa.
- 12.00 - 15.00: Sıcaklık 13°C, nem %91, ortalama rüzgar hızı 19 km/sa, maksimum 39 km/sa.
- 15.00 - 18.00: Sıcaklık 12°C, nem %96, ortalama rüzgar hızı 12 km/sa, maksimum 35 km/sa.
- 18.00 - 21.00: Sıcaklık 11°C, nem %95, ortalama rüzgar hızı 9 km/sa, maksimum 28 km/sa.
- 21.00 - 24.00: Sıcaklık 11°C, nem %96, ortalama rüzgar hızı 9 km/sa, maksimum 17 km/sa.
İzmir 5 günlük hava tahmini
Yetkililer, özellikle rüzgarın şiddetli olacağı öğle saatlerinde dışarı çıkacak olanların tedbirli olmalarını ve yağışlara karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor.