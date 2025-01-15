İzmir'de Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinden itibaren değişkenlik gösteriyor. Gün boyunca şehir, bulutlu ve yer yer yağışlı bir havanın etkisi altında olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde yağış bekleniyor

Sabah 09:00 ile öğlen 12:00 arasında beklenen hava sıcaklığı 12°C iken, hissedilen sıcaklık da aynı derecede olacak. Bu saatlerde gökyüzü parçalı bulutlu, nem oranı %91 olarak ölçülmekte. Rüzgar hızı ise ortalama 4 km/sa, maksimum 11 km/sa seviyesinde olacak.

Öğle saatlerinde, 12:00 ile 15:00 arası, hava sıcaklığı bir derece artarak 13°C'ye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık da 13°C olarak sabit kalacak. Bu saat aralığında yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor. Rüzgar hızı, ortalama 8 km/sa, maksimum ise 17 km/sa kadar çıkabilecek. Nem oranı ise %83 olarak ölçülecek.

Akşam üzeri ve gece saatlerinde bulutlu hava hakim olacak

Akşam üzeri 15:00 ile 18:00 arasında sıcaklık tekrar 12°C'ye düşecek. Hava, bulutlanma ile birlikte serinlemeye başlayacak. Rüzgar ortalama 6 km/sa hızında eserken, maksimum rüzgar hızı 17 km/sa'ye ulaşacak. Nem oranı ise %82 olarak kaydedilecek.

18:00 ile 21:00 arası hava sıcaklığı 11°C'ye düşerken, gece boyunca 21:00 ile 24:00 arasında da sabit kalacak. Akşam saatlerinde nem oranı %84 ile yüksek seyrederken, gece boyunca %90'a ulaşacak. Rüzgar, bu saatlerde daha sakin; ortalama 3 km/sa ve maksimum 12 km/sa hızında esecek.

İzmir'de yaşayanlar ve şehre ziyarete gelenler, Çarşamba günü için şemsiyelerini yanlarında bulundurmayı unutmamalı. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağışa hazırlıklı olunması önerilir.