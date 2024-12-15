Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde 16 Aralık 2024 Pazartesi günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte kesintilerin detayları:
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3174352
- Saat : 10:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalıköy Mh. ( Atatürk Cd. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Ebecik Cd. Aslı Cd. Yalıköy Küme Evleri )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175209
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kılavuzlar Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175211
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pınarlı Mh. ( 1. Merkez Küme Evleri Merkez Küme Evleri Sk. )
Kılavuzlar Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175212
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pınarlı Mh.
Kılavuzlar Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175622
- Saat : 3:00 - 4:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet Mh. ( Güllüdam Cd. İnönü Blv. Kocakuyu Cd. Kurtuluş Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Uğur Mumcu Cd. Yoran Cd. 1009. Sk. 1013. Sk. 1024/1. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1164. Sk. 1087. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1094/1. Sk. 1094/3. Sk. 1095. Sk. 1101. Sk. 1105. Sk. 1110. Sk. 1113. Sk. 1123. Sk. 1141. Sk. 1144. Sk. Olimpiyat Cd. Didim İlçe Devlet Hastanesi 1142. Sk. 1159. Sk. 1160. Sk. 1161. Sk. 1162. Sk. 1163. Sk. 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1000. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. Güllüdam Cd. İnönü Blv. Kocakuyu Cd. Kurtuluş Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Uğur Mumcu Cd. Yoran Cd. 1009. Sk. 1013. Sk. 1024/1. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1164. Sk. 1087. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1094/1. Sk. 1094/3. Sk. 1095. Sk. 1101. Sk. 1105. Sk. 1110. Sk. 1113. Sk. 1123. Sk. 1141. Sk. 1144. Sk. Olimpiyat Cd. Didim İlçe Devlet Hastanesi 1142. Sk. 1159. Sk. 1160. Sk. 1161. Sk. 1162. Sk. 1163. Sk. 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1000. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1007. Sk. 1012. Sk. 1017. Sk. 1018. Sk. 1019. Sk. 1023. Sk. 1027. Sk. 1039. Sk. 1072. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1114. Sk. 1116. Sk. 1131. Sk. 1133. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1140. Sk. 1143. Sk. 1149. Sk. 1002/3. Sk. 1026. Sk. 1171. Sk. Didim Avm Didim Otogarı Didim Otogarı İçi Yolu Şehit Kubilay Cd. 1006/1. Sk. 1015. Sk. 1002/5. Sk. 1028. Sk. 1024. Sk. 1098. Sk. 1097. Sk. 1101/1. Sk. 1164/1. Sk. 1165/1. Sk. 1165/2. Sk. 1160/1. Sk. 1158. Sk. 1109/2. Sk. 1172. Sk. 1173. Sk. Vinsan Arkası İşyeri Ve Gecekondu Küme Evleri 1025. Sk. Yoran Cd. 1002/4. Sk. 1002/1. Sk. 1006. Sk. 1029. Sk. 1002/2. Sk. 1122/1. Sk. 1138. Sk. 1003/1. Sk. 1119. Sk. 1130. Sk. 1122. Sk. 1129. Sk. 1156. Sk. 1181. Sk. 1174. Sk. 1175. Sk. 1176. Sk. 1180. Sk. 1175 Sk. 1005 Sk. 1000 Sk. 5400 Sk. 1116 sok. 6310 Sk. 1172 Sk. 1113 Sk. 1167 Sk. 1141 Sk. 1111 Sk. 1163 Sk. 1145. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1016. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1022. Sk. 1031. Sk. 1034. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1046. Sk. 1048. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1112/1. Sk. 1134. Sk. 1146. Sk. 1147. Sk. 1148. Sk. 1150. Sk. 1151. Sk. 1152. Sk. 19 Mayıs Cd. Cumhuriyet Cd. Esentepe Cd. )
Yeni Mh. ( Kıtıklı Cd. 876. Sk. 860. Sk. 918. Sk. 148. Sk. 910. Sk. 892/1. Sk. 881. Sk. 850. Sk. Dostluk Cd. 909/1. Sk. 908. Sk. 901. Sk. 878. Sk. 877/1. Sk. 861. Sk. 919. Sk. 914. Sk. 912. Sk. 905. Sk. 904/1. Sk. 904. Sk. 902. Sk. 900. Sk. 897. Sk. 893. Sk. 889/1. Sk. 864. Sk. 857. Sk. 855. Sk. 839. Sk. 915. Sk. 909. Sk. 906. Sk. 895. Sk. 894. Sk. 879. Sk. 854. Sk. Selanik Cd. Ortaokul Cd. Kıtıklı Cd. İnönü Blv. Gonca Cd. Egemenlik Cd. Aydın Cd. 917. Sk. 913. Sk. 911. Sk. 907. Sk. 903. Sk. 899. Sk. 892. Sk. 891. Sk. 890. Sk. 880. Sk. 870. Sk. 868. Sk. 867. Sk. 866. Sk. 865. Sk. 856. Sk. 849. Sk. 19 Mayıs Cd. )
Hisar Mh. ( 2176 Sk. 2131 Sk. 2102 Sk. 2154. Sk. 2103. Sk. 2174. Sk. 2101. Sk. 2162. Sk. 2161. Sk. 2126. Sk. 2160. Sk. 2127/1. Sk. 2165. Sk. 2168 Sk. 2177. Sk. İslam Yoran Küme Evleri 2173. Sk. 2101/1. Sk. 2171. Sk. 2166. Sk. 2164/2. Sk. 2163. Sk. 2131. Sk. 2106. Sk. 2104. Sk. 2102. Sk. 2175. Sk. 2170. Sk. 2127. Sk. 2125. Sk. 2164/1. Sk. 2158. Sk. Selanik Cd. 2108. Sk. 2241. Sk. 2240. Sk. 2239. Sk. 2238. Sk. 2237. Sk. 2236. Sk. 2234. Sk. 2169. Sk. 2168. Sk. 2167. Sk. 2164. Sk. 2157. Sk. 2156. Sk. 2155. Sk. 2134. Sk. 2133. Sk. 2130. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2124. Sk. 2123. Sk. 2107. Sk. 2235. Sk. 2132. Sk. İnönü Blv. Esentepe Cd. 2113. Sk. 2109. Sk. )
Fevzipaşa Mh. ( 4028. Sk. 4026. Sk. Sultan Cd. 4001. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. 4000. Sk. )
Altınkum Mh. ( 59. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Aldemir Cd. Aydın Cd. Doğan Cd. Dolunay Cd. Esen Cd. İnönü Blv. Karakol Cd. Kıtıklı Cd. Poyraz Cd. Şencan Cd. 127. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 206. Sk. 210. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 166. Sk. 17. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 177. Sk. 179. Sk. 190. Sk. 192. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 40. Sk. 45. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 156. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 130/1. Sk. Gümüşpala Cd. 128. Sk. 154. Sk. 157. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 174. Sk. 180. Sk. 188. Sk. 198. Sk. 202. Sk. 56. Sk. Dostluk Cd. 203. Sk. Ilgın Cd. 46. Sk. Kamelya Cd. 127/1. Sk. 129. Sk. 140. Sk. 159. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 160. Sk. 173. Sk. 175. Sk. 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 176. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 174/1. Sk. 204. Sk. Ankara Cd. 130. Sk. 142. Sk. 143. Sk. Kocaharıp Cd. Karaelmas Cd. 372. Sk. 373. Sk. 374. Sk. 375. Sk. 376. Sk. 377. Sk. 378. Sk. Gümüşpala Cd. MERCİMEK CADDESİ Gümüşpala Cd. 140 SOKAK 165. Sk. 68. Sk. 162. Sk. 164. Sk. Gevrek Küme Evleri Hürriyet Cd. 154/1. Sk. 161. Sk. 167. Sk. 197. Sk. 21. Sk. 141. Sk. 149. Sk. 208/1. Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175644
- Saat : 9:00 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğucak Mh. ( Pine Heaven Küme Evleri Deniz Yıldızı Sitesi Bera Çiftlikköy Villaları Ayçim Sitesi Küme Evleri Blees Estates Küme Evleri Bera Çiftlik Köyü Küme Evleri Orange Valley Küme Evleri Kuzenler Sitesi Küme Evleri 4853. Sk. Natural Villaları Sk. Mesut Ertunç Küme Evleri 1401. Sk. 1382. Sk. Atatürk Cd. 1380. Cd. Samos Villaları Küme Evleri Genç Kuşadalılar Küme Evleri 4993. Sk. 4770. Sk. 1422. Sk. 1371. Sk. 1425. Cd. Özel İdare-1 Köyaltı Mevkii Sk. 1413. Sk. Bakü Sitesi Küme Evleri 4771. Sk. 4921. Sk. 4853. Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175647
- Saat : 9:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğucak Mh. ( Samos Villaları Küme Evleri 1425. Cd. 1382. Sk. Blees Estates Küme Evleri )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175655
- Saat : 15:00 - 17:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Davutlar Mh. ( 6871. Sk. Namık Kemal Cd. Başdeğirmen Cd. Dalyancı Sk. Efe Sk. Sezmen Sk. Uzel Sk. Uysal Sk. Dinarlı Cd. Göbekli Sk. Şemsettin Özbat Sk. Akyıl Sk. Yangın Sk. Göztepe Sk. Kesici Sk. Özçelik Sk. Ertürk Sk. Barut Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. Muğlalı Kazım Sk. Kavruk Sk. Yıldız Sk. Ulus 1. Sk. Başdeğirmen Küme Küme Evleri Karatepe Sk. Suluoğlu Sk. Çorapçı Sk. Şehit Yüzbaşı Akgün Sezginer Sk. Dinarlı Cd. 1. Sk. Başdeğirmen Cd. )
Buharkent'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175933
- Saat : 9:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes Mh. ( menderes bahçe yolu KANAL YOLU KANAL YOLU Kanal Sk. Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Sk. İstasyon Cd. Yunus Emre Sk. Söğüt Sk. Menderes Cd. Mehmet Akif Ersoy Sk. )
Ortakçı Mh.
Savcıllı Mh.
Buharkent'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175939
- Saat : 12:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes Mh. ( menderes bahçe yolu Menderes Cd. İstasyon Cd. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175973
- Saat : 9:00 - 9:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovaeymir Mh. ( 2. Atatürk Sk. 20. Sk. 9. Sk. 11. Sk. 3264 Sk. 3. Sk. Metintaş Cd. 5. Sk. Turgut Özal Blv. Okul Cd. 38. Sk. 34. Sk. 10. Sk. 36. Sk. 14. Sk. 6. Sk. Nahit Menteşe Cd. 2. Sk. 4. Sk. İsmet İnönü Cd. 25. Sk. Poligon Cd. 15. Sk. 29. Sk. 43. Sk. 54. Sk. Gaffar Okkan Cd. 45. Sk. 32. Sk. 3303 1. Sk. 35. Sk. 17. Sk. Cengiz Çelik Cd. 12. Sk. 31. Sk. 44. Sk. 41. Sk. 30. Sk. 47. Sk. 42. Sk. 19. Sk. 37. Sk. 39. Sk. 50. Sk. 58. Sk. Ova Yolu Küme Ev Ve İşyerleri Küme Evleri Sadık Küçükgüldal Cd. Yunus Emre Cd. Çine Cd. İstiklal Cd. Yeniköy 1. Cd. 22. Atatürk Sk. 11. Fevziçakmak Sk. 12. Fevziçakmak Sk. 13. Fevziçakmak Sk. 14. Fevziçakmak Sk. 16. Fevziçakmak Sk. 18. Fevziçakmak Sk. 20. Fevziçakmak Sk. 24. Atatürk Sk. 28. Atatürk Sk. 28. Fevziçakmak Sk. 33. Fevziçakmak Sk. 34. Atatürk Sk. 34. Fevziçakmak Sk. 4. Fevziçakmak Sk. 45. Fevziçakmak Sk. 5. Fevziçakmak Sk. 6. Atatürk Sk. 9. Fevziçakmak Sk. 27. Fevziçakmak Sk. 16 Atatürk Sk. 23 Atatürk Sk. 26. Fevzi Çakmak Sk. 13 Atatürk Sk. 43. Fevzi Çakmak Sk. 42/1. Sk. 14. Atatürk Sk. 22. Fevziçakmak Sk. 25. Atatürk Sk. 26. Atatürk Sk. 35. Fevziçakmak Sk. 40. Fevziçakmak Sk. 42. Atatürk Sk. Kanal Cd. 29. Fevziçakmak Sk. Mimar Sinan Cd. İsmet Sezgin Blv. 33. Sk. 22. Sk. Kazım Karabekir Cd. 13. Sk. 1300. Sk. 3317 Sk. )
Osman Yozgatlı Mh. ( Hakkı Bey Cd. Cezaevi Cd. 1212. Sk. Poligon Blv. 1319. Sk. 1290. Sk. 1295. Sk. 1275. Sk. 1216. Sk. 1289. Sk. 1294. Sk. 1292. Sk. 1256. Sk. 1218. Sk. İsmet Sezgin Blv. 1315. Sk. 1313. Sk. 1279. Sk. 1222. Sk. 1297. Sk. 1321. Sk. 1300. Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175977
- Saat : 10:00 - 10:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuyulu Mh.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175979
- Saat : 11:00 - 12:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuyulu Mh. ( Şirin 2. Cd. 4988 SK. İzmir Blv. İsmet Paşa Blv. Şevketiye Blv. )
Kardeşköy Mh. ( 4988 SK. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
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Kesinti ID : 3175994
- Saat : 12:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hışımlar Mh. ( Değirmendere Sk. Çırpılar Sk. Avdullar Sk. Merkez Küme Evleri Sk. Merkez Küme Evleri Yeni Sk. Olukdere Sk. )
Güre Mh. ( Malküpü Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176045
- Saat : 14:00 - 14:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mimar Sinan Mh.
Gerenkova Mh. ( 5103 Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176046
- Saat : 9:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydoğdu Mh. ( Ziya Gökalp Cd. Sakarya Cd. Mimar Sinan Cd. 71. Sk. 67. Sk. 372. Sk. 348. Sk. 346. Sk. )
İncirliova'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176047
- Saat : 15:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gerenkova Mh. ( 5103 Sk. )
İncirliova'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176050
- Saat : 16:00 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gerenkova Mh. ( 5103 Sk. )