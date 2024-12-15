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Ovaeymir Mh. ( 2. Atatürk Sk. 20. Sk. 9. Sk. 11. Sk. 3264 Sk. 3. Sk. Metintaş Cd. 5. Sk. Turgut Özal Blv. Okul Cd. 38. Sk. 34. Sk. 10. Sk. 36. Sk. 14. Sk. 6. Sk. Nahit Menteşe Cd. 2. Sk. 4. Sk. İsmet İnönü Cd. 25. Sk. Poligon Cd. 15. Sk. 29. Sk. 43. Sk. 54. Sk. Gaffar Okkan Cd. 45. Sk. 32. Sk. 3303 1. Sk. 35. Sk. 17. Sk. Cengiz Çelik Cd. 12. Sk. 31. Sk. 44. Sk. 41. Sk. 30. Sk. 47. Sk. 42. Sk. 19. Sk. 37. Sk. 39. Sk. 50. Sk. 58. Sk. Ova Yolu Küme Ev Ve İşyerleri Küme Evleri Sadık Küçükgüldal Cd. Yunus Emre Cd. Çine Cd. İstiklal Cd. Yeniköy 1. Cd. 22. Atatürk Sk. 11. Fevziçakmak Sk. 12. Fevziçakmak Sk. 13. Fevziçakmak Sk. 14. Fevziçakmak Sk. 16. Fevziçakmak Sk. 18. Fevziçakmak Sk. 20. Fevziçakmak Sk. 24. Atatürk Sk. 28. Atatürk Sk. 28. Fevziçakmak Sk. 33. Fevziçakmak Sk. 34. Atatürk Sk. 34. Fevziçakmak Sk. 4. Fevziçakmak Sk. 45. Fevziçakmak Sk. 5. Fevziçakmak Sk. 6. Atatürk Sk. 9. Fevziçakmak Sk. 27. Fevziçakmak Sk. 16 Atatürk Sk. 23 Atatürk Sk. 26. Fevzi Çakmak Sk. 13 Atatürk Sk. 43. Fevzi Çakmak Sk. 42/1. Sk. 14. Atatürk Sk. 22. Fevziçakmak Sk. 25. Atatürk Sk. 26. Atatürk Sk. 35. Fevziçakmak Sk. 40. Fevziçakmak Sk. 42. Atatürk Sk. Kanal Cd. 29. Fevziçakmak Sk. Mimar Sinan Cd. İsmet Sezgin Blv. 33. Sk. 22. Sk. Kazım Karabekir Cd. 13. Sk. 1300. Sk. 3317 Sk. )

Cumhuriyet Mh. ( Güllüdam Cd. İnönü Blv. Kocakuyu Cd. Kurtuluş Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Uğur Mumcu Cd. Yoran Cd. 1009. Sk. 1013. Sk. 1024/1. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1164. Sk. 1087. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1094/1. Sk. 1094/3. Sk. 1095. Sk. 1101. Sk. 1105. Sk. 1110. Sk. 1113. Sk. 1123. Sk. 1141. Sk. 1144. Sk. Olimpiyat Cd. Didim İlçe Devlet Hastanesi 1142. Sk. 1159. Sk. 1160. Sk. 1161. Sk. 1162. Sk. 1163. Sk. 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1000. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. Güllüdam Cd. İnönü Blv. Kocakuyu Cd. Kurtuluş Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Uğur Mumcu Cd. Yoran Cd. 1009. Sk. 1013. Sk. 1024/1. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1164. Sk. 1087. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1094/1. Sk. 1094/3. Sk. 1095. Sk. 1101. Sk. 1105. Sk. 1110. Sk. 1113. Sk. 1123. Sk. 1141. Sk. 1144. Sk. Olimpiyat Cd. Didim İlçe Devlet Hastanesi 1142. Sk. 1159. Sk. 1160. Sk. 1161. Sk. 1162. Sk. 1163. Sk. 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1000. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1007. Sk. 1012. Sk. 1017. Sk. 1018. Sk. 1019. Sk. 1023. Sk. 1027. Sk. 1039. Sk. 1072. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1114. Sk. 1116. Sk. 1131. Sk. 1133. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1140. Sk. 1143. Sk. 1149. Sk. 1002/3. Sk. 1026. Sk. 1171. Sk. Didim Avm Didim Otogarı Didim Otogarı İçi Yolu Şehit Kubilay Cd. 1006/1. Sk. 1015. Sk. 1002/5. Sk. 1028. Sk. 1024. Sk. 1098. Sk. 1097. Sk. 1101/1. Sk. 1164/1. Sk. 1165/1. Sk. 1165/2. Sk. 1160/1. Sk. 1158. Sk. 1109/2. Sk. 1172. Sk. 1173. Sk. Vinsan Arkası İşyeri Ve Gecekondu Küme Evleri 1025. Sk. Yoran Cd. 1002/4. Sk. 1002/1. Sk. 1006. Sk. 1029. Sk. 1002/2. Sk. 1122/1. Sk. 1138. Sk. 1003/1. Sk. 1119. Sk. 1130. Sk. 1122. Sk. 1129. Sk. 1156. Sk. 1181. Sk. 1174. Sk. 1175. Sk. 1176. Sk. 1180. Sk. 1175 Sk. 1005 Sk. 1000 Sk. 5400 Sk. 1116 sok. 6310 Sk. 1172 Sk. 1113 Sk. 1167 Sk. 1141 Sk. 1111 Sk. 1163 Sk. 1145. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1016. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1022. Sk. 1031. Sk. 1034. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1046. Sk. 1048. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1112/1. Sk. 1134. Sk. 1146. Sk. 1147. Sk. 1148. Sk. 1150. Sk. 1151. Sk. 1152. Sk. 19 Mayıs Cd. Cumhuriyet Cd. Esentepe Cd. )

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde 16 Aralık 2024 Pazartesi günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

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