İzmir'de 16 Aralık Pazartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

ALİAĞA / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3255248

ALİAĞA / İZMİR

Karakuzu ( PALAMUT Çiçek 1 Sk. İnönü Kümesi Akyol Sk. Bademli Sk. Eğitim Sk. Fidan Sk. KARAKUZU GÜL Okul 1. Sk. Sakarya Sk. Sağlık Sk. Uysal Sk. Uzunhasanlar-Karakuzu Köy Yolu Çağdaş 1. Sk. Çimen Sk. )

Karaköy ( KARAKÖY MENEKŞE KARAKÖY GÜL KARAKÖY LALE KARAKÖY İSTİKLAL KARAKÖY ŞEN KARAKÖY HÜKÜMET KARAKÖY AVCI Gemici Sk. Hükümet Sk. KARADAYI KARAKÖY KARANFİL )

Yalı ( Aliağa Organize Sanayi Bölgesi )

Uzunhasanlar ( Kavaklı Sk. UZUNHASANLAR GEÇİCİ MERA 27/27 Bademli 1. Sk. Güzelhisar-Uzunhasanlar Köy Yolu Uzunhasanlar Köyü İç Yolu Uzunhasanlar Köyü )

Çıtak ( BABAOĞLU ÇITAK MİMAR SİNAN Balaban Sk. Cevizli Sk. Ceylan Sk. Değirmen Sk. Fatih Sk. Güvendik Sk. Köprülü Sk. ÇITAK MEHMET AKİF Menekşe 2 Sk. Vatan Cd. Yıldız Sk. ÇITAK İSTİKLAL Şirin Sk. ÇITAK MENEKŞE )

Çoraklar

Güzelhisar

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 10:45

Kesinti ID : 3255397

ALİAĞA / İZMİR

Yenişakran ( 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 515. Sk. Barbaros Sk. Çeşme Önü Cd. İncirlik Sk. 3453 3391/1 3386/1 3410 3513/1 3466 Sk. 3435 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 3461 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. İNCİRLİK 428. Sk. 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. 3454 )

Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:45 - 18:00

Kesinti ID : 3255402

ALİAĞA / İZMİR

Yenişakran ( 3461 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. İNCİRLİK 428. Sk. 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. 3454 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 515. Sk. Barbaros Sk. Çeşme Önü Cd. İncirlik Sk. 3453 3391/1 3386/1 3410 3513/1 3466 Sk. 3435 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 )

Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 18:00

Kesinti ID : 3255409

ALİAĞA / İZMİR

Aşağışakran ( 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 )

Yenişakran

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20:00 - 3:00

Kesinti ID : 3255466

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy

BAYINDIR / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3252417

BAYINDIR / İZMİR

Tokatbaşı

Sadıkpaşa

Fatih ( Ova Yolu Arapkirli )

Fırınlı ( Furunlu Yolu )

Yakacık

Yusuflu

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3252421

BAYINDIR / İZMİR

Yeşilova ( Köy İçi Yol )

Fırınlı

Elifli

BERGAMA / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 10:45

Kesinti ID : 3255397

BERGAMA / İZMİR

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:45 - 18:00

Kesinti ID : 3255402

BERGAMA / İZMİR

Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 18:00

Kesinti ID : 3255409

BERGAMA / İZMİR

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )

BUCA / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3255077

BUCA / İZMİR

Karacaağaç ( Meşelik Yolu Sk. 4011. Sk. )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 17:00

Kesinti ID : 3255234

BUCA / İZMİR

29 Ekim ( 2184. Sk. 2186. Sk. 2187. Sk. 2188. Sk. 2190. Sk. 2193. Sk. Atatürk Cd. 2194 2189 2177 2192 2185 2205. Sk. 2174. Sk. 2175. Sk. 2178. Sk. 2179. Sk. 2180. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3255291

ÇEŞME / İZMİR

Ildır ( 30208 30200 30203 37256. Sk. 37257. Sk. 30014 )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

8:00 - 10:00

Kesinti ID : 3255306

ÇEŞME / İZMİR

Alaçatı

Altınkum ( Beş Evler Sitesi İmbat 88 Konut Sitesi )

Çakabey ( 2010/1. Sk. )

Ovacık ( KABAÇELİK Ovacık Sağlık Sitesi Sağlıkçılar Sitesi Sertur Sitesi Sutur Sitesi Çağdaşkent Sitesi Özpamir Sitesi )

ÇİĞLİ / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3255157

ÇİĞLİ / İZMİR

Balatçık ( 8950/5 8915/6. Sk. 8915/7. Sk. 8950/4 )

KARABAĞLAR / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 10:00

Kesinti ID : 3255180

KARABAĞLAR / İZMİR

Limontepe ( 9752. Sk. 9753. Sk. 9758. Sk. 9759. Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. 9716 )

Umut ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3255194

KARABAĞLAR / İZMİR

Selvili ( Selvili Parkı İçi Yolu Dostluk Blv. 4019/1. Sk. 4019/10. Sk. 4019/14. Sk. 4019/3. Sk. 4019/9. Sk. 4095. Sk. 4114. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4120. Sk. 4121. Sk. 4122. Sk. 4123. Sk. 4124. Sk. 4124/1. Sk. 4125. Sk. 4126. Sk. 4127. Sk. 4128. Sk. 4129. Sk. 4130. Sk. 4138. Sk. 4139. Sk. 4144. Sk. )

Barış ( 4525. Sk. 4526. Sk. 4527. Sk. 5714/1. Sk. )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3255403

KARABAĞLAR / İZMİR

Kavacık ( 10001. Sk. payamlı cad. KONAK KAVACIK ASFALTI KONAK KAVACIK ASFALTI 10029 10023 10020 10019 10016 10018 10014 10015 10011 10008 10007 Kavacık Konak Asfaltı Cd. 10024. Sk. 10022. Sk. 10021. Sk. 10017. Sk. 10013. Sk. 10012. Sk. 10010. Sk. 10009. Sk. 10006. Sk. 10005. Sk. 10004. Sk. 10003. Sk. 10002. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3255221

KARABURUN / İZMİR

Merkez ( 1233 1230 1227 1246 1241 1208 1240 1250 1222 1200 1204 1236 Özlerkent Sahil Sitesi Sk. Çayıriçi Poyraz 1012 KUYUCAK Gökçe Deniz Sitesi Sk. Büyükkent Sitesi Yolu 1252. Sk. 1203. Sk. 1202 1201. Sk. 1200. Sk. 1225 1264 1203 1262 KUYUCAK CADDESİ 1243 1231 1226 1215 1239 )

İskele ( Tarişbank Sitesi Karayer Cd. Hisarcık Sk. 2115 2111 )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3255223

KARABURUN / İZMİR

Merkez ( 1178 1175 1156 1181 1164 1185 1100 1189 1170 1171 )

Tepeboz ( TEPEBOZ YENİLİMAN Yeniliman Tepeboz Yolu Ayışığı Sitesi yok )

Hasseki

Bozköy ( GAZİ MUSTAFA KEMAL 1121 Çamlık Yıldıztepe Sitesi Taşkın Deniz Sk. Bozköy Yolu Bozköy Köyü İç Yolu KOLCA 1112 1106 1111 1120 1119 AKÇEKİLİSE )

KİRAZ / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3255129

KİRAZ / İZMİR

Ovacık ( AKALAN ELMADERESİ Akalan OVACIK )

Uzunköy

MENDERES / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3255077

MENDERES / İZMİR

Oğlananası Atatürk ( Eski Aydın 7089 )

MENEMEN / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3253737

MENEMEN / İZMİR

29 Ekim ( Ova Küme Evleri Sokak ova küme evleri ova kümesokak evler )

İnönü ( 9 Eylül Cd. )

Günerli ( 2008 Umut 2009/1 2004 Sk. 2003. Sk. 2002. Sk. 2001. Sk. 2029 2013/1 2011/1 2026 2027 2030 2024 2012 2022 2009 )

85. Yıl Cumhuriyet ( Seyrekköy Kanal Yolu )

ÖDEMİŞ / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3254417

ÖDEMİŞ / İZMİR

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Hamam ( Demirdere Köyü İç Yolu )

Güney

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

Çayır ( Çayırköy Ataman )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3255144

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )

Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 18:00

Kesinti ID : 3255147

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yılanlı

Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )

Antik Aleon Deresi’nde İZSU'nun temizlik seferberliği Antik Aleon Deresi’nde İZSU'nun temizlik seferberliği

Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00

Kesinti ID : 3255149

ÖDEMİŞ / İZMİR

Türkmen ( Uğur Sk. Sümer Sk. prf. dr. muzaffer şerif cad 2.BAYINDIR SK 103. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 108. Sk. 109. Sk. prfsör dr. muzaffer şerif cad. 118. Sk. 126. Sk. 2. Bayındır Sk. 2. Kanarya Sk. 2. Papatya Sk. 2. Renkli Sk. 2. Zambak Sk. Akyol Sk. Aslan Sk. Ateş Sk. Aynalı Sk. Bayrak Sk. Bayındır Sk. Buldur Sk. Dalyan Sk. Doktor Neşvet Kahraman Cd. Filiz Sk. Göçmen Sk. Güllü Sk. Gülsu Sk. Işık Sk. Kanarya Sk. Kent Sk. Kuru 3. Çk. Kuru Sk. Kutlu Sk. Lale Sk. Nergiz Sk. ORDU Orkide Sk. Papatya Sk. KILINÇ KURU 2.ÇIKMAZI Ömür Sk. Çağrı Sk. Zambak Sk. Yılmaz Sk. Yeşim Sk. Yeni Sk. Tekin Sk. Pazar Sk. )

Kuvvetli ( Aydın Sk. BEYDAĞ Beydağı 3. Çk. Bulur Sk. Gölyeri Sk. Karacaoğlan Sk. MANYASI Menekşe Sk. Çalışır Sk. Çamlıyer Sk. Örnek Sk. Beydağ 1. çıkmazı beydağ çıkmazı 2. Aydın Sk. 402. Sk. 401. Sk. 404. Sk. 406. Sk. 408. Sk. 410. Sk. 417. Sk. 419. Sk. 420. Sk. 422. Sk. 423. Sk. 427. Sk. 458. Sk. 460. Sk. 468. Sk. 470. Sk. )

Mimar Sinan ( BARBAROS gediz cadd Erciyes Sk. )

Üç Eylül ( 2046 Şen Sk. Ülker Sk. Özer Sk. Yali Sk. Park Sk. Nur Sk. Mutlu Sk. Mevlana Cd. Kırımlı Sk. Kıbrıs Cd. Köprü Sk. Kantarcı Sk. Işıklı Sk. Hızır Reis Sk. Hikmet Kardeş Sk. Hacı İbrahim Sk. Güçlü Sk. Göztepe Sk. Gökçen Efe Cd. Emniyet Sk. Elmas Sk. EKMEKÇİ Demiryolu Cd. Bağlar Cd. Atik Sk. 3. Köprüs Sk. 3. Elmas Sk. 2050. Sk. 2038. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023. Sk. 2021. Sk. 2019. Sk. 2015. Sk. 2012. Sk. 2010. Sk. 2008. Sk. 2007. Sk. 2003. Sk. 2. Nur Sk. 2. Köprü Sk. 2. Elmas Sk. 1. Nur Sk. 1. Elmas Sk. )

Yeniceköy ( Işık Evler Sitesi İçi Yolu )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3255210

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )

SEFERİHİSAR / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3255139

SEFERİHİSAR / İZMİR

Turgut ( Araplar Sk. MANADERESİ Araplar )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3255143

SEFERİHİSAR / İZMİR

Turgut ( Araplar Sk. Araplar TURGUT )

TİRE / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3252417

TİRE / İZMİR

Mahmutlar ( isimsiz )

Karateke ( KARATEKE-ATATÜRK )

Toki

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3252421

TİRE / İZMİR

Turgutlu

Yenioba

Mahmutlar ( isimsiz )

Karateke

Eskioba

Alacalı

Akkoyunlu

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3254417

TİRE / İZMİR

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3254463

TİRE / İZMİR

Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Köyü İç Yolu )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3254464

TİRE / İZMİR

Büyükkemerdere ( büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu )

TORBALI / İZMİR

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3255077

TORBALI / İZMİR

Fevzi Çakmak ( 59/3 Sk. 34 50/1 10/3 20 Sk. 20sk. 22 25 Sk. 25. Sk. 26/1. Sk. 26/2. Sk. 28 Sk. 28 29 EKİM 52 40 Sk. 27 31/1 29 MEHMET AKİF ERSOY KAZIM KARABEKİR PAŞA 8157 Sk. 8155 Sk. 8154 8106. Sk. 8104/3. Sk. 8104/2 8104/1 Sk. 8104. Sk. 8104 Sk. 8102/1 Sk. 59/2. Sk. 59/1. Sk. 59 57. Sk. 53. Sk. 51/2 Sk. 51 51 Sk. 50. Sk. 48 Sk. 48/1sk Sk. 48. Sk. 47 46/1. Sk. 46. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 41. Sk. 40/1 Sk. 40. Sk. 38 37/1 Sk. 37. Sk. 36. Sk. KOYUNCUOĞLU 34. Sk. 33sk Sk. 33/2 Sk. 33/1. Sk. 33. Sk. 30/1 30. Sk. 30 Sk. )

Demirci ( 6256 Sk. 6250/1 19 Sk. FATİH SULTAN MEHMET 16. Sk. 18. Sk. 6250. Sk. 6251. Sk. 6252. Sk. 6253. Sk. 6253/1. Sk. 6254. Sk. 6255 Sk. 6256. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6259sk. Cıkmaz Sk 6260. Sk. 6261. Sk. 6262. Sk. 6263. Sk. 6420. Sk. 6450. Sk. Fatma Deresi Sk. 17/1 DEMİRCİ KÖY YOLU 17/2 6263 )

Yoğurtçular ( 6453. Sk. 6452. Sk. 6451/1. Sk. 6451. Sk. 6449. Sk. 6448. Sk. 6441. Sk. 6448 )

Yeşilköy ( izmir aydın cad. İZMİR AYDIN Menderes Cd. 6427/3. Sk. 6427/2. Sk. 6427/1. Sk. 6427. Sk. 6426. Sk. 6425. Sk. 6424/1 Sk. 6424. Sk. 6423/5 Sk. 6423/4 Sk. 6423/2 Sk. 6423/1 Sk. 6423. Sk. 6423 Sk. 6422. Sk. 6421/1. Sk. 6421. Sk. 6423 )

Ayrancılar ( 90/5 67/2 86 Sk. Şevket Kıvılcım Degirmen Cd. BARIŞ MANÇO 94/1 Sk. 94 Sk. 92 Sk. 90/7 90/6 Sk. 90/4 Sk. 90 86. Sk. 84. Sk. 83. Sk. 82/4 Sk. 82/3 Sk. 82/1. Sk. 82. Sk. 80/3 Sk. 80. Sk. 79/2 Sk. 79/1 Sk. 79 Sk. 77 Sk. 76. Sk. 74. Sk. 72 70. Sk. 69/1 Sk. 69. Sk. 68. Sk. 67 67 Sk. 66. Sk. 65 64/3 Sk. 64. Sk. 63/2 Sk. 63/1. Sk. 63. Sk. 62. Sk. 62 Sk. 61. Sk. 60. Sk. 55. Sk. 90/6 )

Planlandı

16Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Kesinti ID : 3255258

TORBALI / İZMİR

Cumhuriyet ( 2026. Sk. 2023. Sk. 2017. Sk. Haluk Alpsü Blv. )

Kaynak: HABER MERKEZİ