İzmir'de 16 Aralık Pazartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3255248
ALİAĞA / İZMİR
Karakuzu ( PALAMUT Çiçek 1 Sk. İnönü Kümesi Akyol Sk. Bademli Sk. Eğitim Sk. Fidan Sk. KARAKUZU GÜL Okul 1. Sk. Sakarya Sk. Sağlık Sk. Uysal Sk. Uzunhasanlar-Karakuzu Köy Yolu Çağdaş 1. Sk. Çimen Sk. )
Karaköy ( KARAKÖY MENEKŞE KARAKÖY GÜL KARAKÖY LALE KARAKÖY İSTİKLAL KARAKÖY ŞEN KARAKÖY HÜKÜMET KARAKÖY AVCI Gemici Sk. Hükümet Sk. KARADAYI KARAKÖY KARANFİL )
Yalı ( Aliağa Organize Sanayi Bölgesi )
Uzunhasanlar ( Kavaklı Sk. UZUNHASANLAR GEÇİCİ MERA 27/27 Bademli 1. Sk. Güzelhisar-Uzunhasanlar Köy Yolu Uzunhasanlar Köyü İç Yolu Uzunhasanlar Köyü )
Çıtak ( BABAOĞLU ÇITAK MİMAR SİNAN Balaban Sk. Cevizli Sk. Ceylan Sk. Değirmen Sk. Fatih Sk. Güvendik Sk. Köprülü Sk. ÇITAK MEHMET AKİF Menekşe 2 Sk. Vatan Cd. Yıldız Sk. ÇITAK İSTİKLAL Şirin Sk. ÇITAK MENEKŞE )
Çoraklar
Güzelhisar
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 10:45
Kesinti ID : 3255397
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 515. Sk. Barbaros Sk. Çeşme Önü Cd. İncirlik Sk. 3453 3391/1 3386/1 3410 3513/1 3466 Sk. 3435 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 3461 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. İNCİRLİK 428. Sk. 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. 3454 )
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:45 - 18:00
Kesinti ID : 3255402
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 3461 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. İNCİRLİK 428. Sk. 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. 3454 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 515. Sk. Barbaros Sk. Çeşme Önü Cd. İncirlik Sk. 3453 3391/1 3386/1 3410 3513/1 3466 Sk. 3435 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 )
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 18:00
Kesinti ID : 3255409
ALİAĞA / İZMİR
Aşağışakran ( 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 )
Yenişakran
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20:00 - 3:00
Kesinti ID : 3255466
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
BAYINDIR / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252417
BAYINDIR / İZMİR
Tokatbaşı
Sadıkpaşa
Fatih ( Ova Yolu Arapkirli )
Fırınlı ( Furunlu Yolu )
Yakacık
Yusuflu
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252421
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova ( Köy İçi Yol )
Fırınlı
Elifli
BERGAMA / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 10:45
Kesinti ID : 3255397
BERGAMA / İZMİR
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:45 - 18:00
Kesinti ID : 3255402
BERGAMA / İZMİR
Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 18:00
Kesinti ID : 3255409
BERGAMA / İZMİR
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )
BUCA / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3255077
BUCA / İZMİR
Karacaağaç ( Meşelik Yolu Sk. 4011. Sk. )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 17:00
Kesinti ID : 3255234
BUCA / İZMİR
29 Ekim ( 2184. Sk. 2186. Sk. 2187. Sk. 2188. Sk. 2190. Sk. 2193. Sk. Atatürk Cd. 2194 2189 2177 2192 2185 2205. Sk. 2174. Sk. 2175. Sk. 2178. Sk. 2179. Sk. 2180. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255291
ÇEŞME / İZMİR
Ildır ( 30208 30200 30203 37256. Sk. 37257. Sk. 30014 )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 10:00
Kesinti ID : 3255306
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Altınkum ( Beş Evler Sitesi İmbat 88 Konut Sitesi )
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
Ovacık ( KABAÇELİK Ovacık Sağlık Sitesi Sağlıkçılar Sitesi Sertur Sitesi Sutur Sitesi Çağdaşkent Sitesi Özpamir Sitesi )
ÇİĞLİ / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3255157
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık ( 8950/5 8915/6. Sk. 8915/7. Sk. 8950/4 )
KARABAĞLAR / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3255180
KARABAĞLAR / İZMİR
Limontepe ( 9752. Sk. 9753. Sk. 9758. Sk. 9759. Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. 9716 )
Umut ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3255194
KARABAĞLAR / İZMİR
Selvili ( Selvili Parkı İçi Yolu Dostluk Blv. 4019/1. Sk. 4019/10. Sk. 4019/14. Sk. 4019/3. Sk. 4019/9. Sk. 4095. Sk. 4114. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4120. Sk. 4121. Sk. 4122. Sk. 4123. Sk. 4124. Sk. 4124/1. Sk. 4125. Sk. 4126. Sk. 4127. Sk. 4128. Sk. 4129. Sk. 4130. Sk. 4138. Sk. 4139. Sk. 4144. Sk. )
Barış ( 4525. Sk. 4526. Sk. 4527. Sk. 5714/1. Sk. )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3255403
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık ( 10001. Sk. payamlı cad. KONAK KAVACIK ASFALTI KONAK KAVACIK ASFALTI 10029 10023 10020 10019 10016 10018 10014 10015 10011 10008 10007 Kavacık Konak Asfaltı Cd. 10024. Sk. 10022. Sk. 10021. Sk. 10017. Sk. 10013. Sk. 10012. Sk. 10010. Sk. 10009. Sk. 10006. Sk. 10005. Sk. 10004. Sk. 10003. Sk. 10002. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255221
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( 1233 1230 1227 1246 1241 1208 1240 1250 1222 1200 1204 1236 Özlerkent Sahil Sitesi Sk. Çayıriçi Poyraz 1012 KUYUCAK Gökçe Deniz Sitesi Sk. Büyükkent Sitesi Yolu 1252. Sk. 1203. Sk. 1202 1201. Sk. 1200. Sk. 1225 1264 1203 1262 KUYUCAK CADDESİ 1243 1231 1226 1215 1239 )
İskele ( Tarişbank Sitesi Karayer Cd. Hisarcık Sk. 2115 2111 )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255223
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( 1178 1175 1156 1181 1164 1185 1100 1189 1170 1171 )
Tepeboz ( TEPEBOZ YENİLİMAN Yeniliman Tepeboz Yolu Ayışığı Sitesi yok )
Hasseki
Bozköy ( GAZİ MUSTAFA KEMAL 1121 Çamlık Yıldıztepe Sitesi Taşkın Deniz Sk. Bozköy Yolu Bozköy Köyü İç Yolu KOLCA 1112 1106 1111 1120 1119 AKÇEKİLİSE )
KİRAZ / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3255129
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( AKALAN ELMADERESİ Akalan OVACIK )
Uzunköy
MENDERES / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3255077
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk ( Eski Aydın 7089 )
MENEMEN / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3253737
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim ( Ova Küme Evleri Sokak ova küme evleri ova kümesokak evler )
İnönü ( 9 Eylül Cd. )
Günerli ( 2008 Umut 2009/1 2004 Sk. 2003. Sk. 2002. Sk. 2001. Sk. 2029 2013/1 2011/1 2026 2027 2030 2024 2012 2022 2009 )
85. Yıl Cumhuriyet ( Seyrekköy Kanal Yolu )
ÖDEMİŞ / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254417
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Hamam ( Demirdere Köyü İç Yolu )
Güney
Demirdere ( Köy İçi Yolu )
Çayır ( Çayırköy Ataman )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3255144
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3255147
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yılanlı
Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
Kesinti ID : 3255149
ÖDEMİŞ / İZMİR
Türkmen ( Uğur Sk. Sümer Sk. prf. dr. muzaffer şerif cad 2.BAYINDIR SK 103. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 108. Sk. 109. Sk. prfsör dr. muzaffer şerif cad. 118. Sk. 126. Sk. 2. Bayındır Sk. 2. Kanarya Sk. 2. Papatya Sk. 2. Renkli Sk. 2. Zambak Sk. Akyol Sk. Aslan Sk. Ateş Sk. Aynalı Sk. Bayrak Sk. Bayındır Sk. Buldur Sk. Dalyan Sk. Doktor Neşvet Kahraman Cd. Filiz Sk. Göçmen Sk. Güllü Sk. Gülsu Sk. Işık Sk. Kanarya Sk. Kent Sk. Kuru 3. Çk. Kuru Sk. Kutlu Sk. Lale Sk. Nergiz Sk. ORDU Orkide Sk. Papatya Sk. KILINÇ KURU 2.ÇIKMAZI Ömür Sk. Çağrı Sk. Zambak Sk. Yılmaz Sk. Yeşim Sk. Yeni Sk. Tekin Sk. Pazar Sk. )
Kuvvetli ( Aydın Sk. BEYDAĞ Beydağı 3. Çk. Bulur Sk. Gölyeri Sk. Karacaoğlan Sk. MANYASI Menekşe Sk. Çalışır Sk. Çamlıyer Sk. Örnek Sk. Beydağ 1. çıkmazı beydağ çıkmazı 2. Aydın Sk. 402. Sk. 401. Sk. 404. Sk. 406. Sk. 408. Sk. 410. Sk. 417. Sk. 419. Sk. 420. Sk. 422. Sk. 423. Sk. 427. Sk. 458. Sk. 460. Sk. 468. Sk. 470. Sk. )
Mimar Sinan ( BARBAROS gediz cadd Erciyes Sk. )
Üç Eylül ( 2046 Şen Sk. Ülker Sk. Özer Sk. Yali Sk. Park Sk. Nur Sk. Mutlu Sk. Mevlana Cd. Kırımlı Sk. Kıbrıs Cd. Köprü Sk. Kantarcı Sk. Işıklı Sk. Hızır Reis Sk. Hikmet Kardeş Sk. Hacı İbrahim Sk. Güçlü Sk. Göztepe Sk. Gökçen Efe Cd. Emniyet Sk. Elmas Sk. EKMEKÇİ Demiryolu Cd. Bağlar Cd. Atik Sk. 3. Köprüs Sk. 3. Elmas Sk. 2050. Sk. 2038. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023. Sk. 2021. Sk. 2019. Sk. 2015. Sk. 2012. Sk. 2010. Sk. 2008. Sk. 2007. Sk. 2003. Sk. 2. Nur Sk. 2. Köprü Sk. 2. Elmas Sk. 1. Nur Sk. 1. Elmas Sk. )
Yeniceköy ( Işık Evler Sitesi İçi Yolu )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255210
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3255139
SEFERİHİSAR / İZMİR
Turgut ( Araplar Sk. MANADERESİ Araplar )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3255143
SEFERİHİSAR / İZMİR
Turgut ( Araplar Sk. Araplar TURGUT )
TİRE / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252417
TİRE / İZMİR
Mahmutlar ( isimsiz )
Karateke ( KARATEKE-ATATÜRK )
Toki
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252421
TİRE / İZMİR
Turgutlu
Yenioba
Mahmutlar ( isimsiz )
Karateke
Eskioba
Alacalı
Akkoyunlu
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254417
TİRE / İZMİR
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3254463
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Köyü İç Yolu )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3254464
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere ( büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu )
TORBALI / İZMİR
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3255077
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak ( 59/3 Sk. 34 50/1 10/3 20 Sk. 20sk. 22 25 Sk. 25. Sk. 26/1. Sk. 26/2. Sk. 28 Sk. 28 29 EKİM 52 40 Sk. 27 31/1 29 MEHMET AKİF ERSOY KAZIM KARABEKİR PAŞA 8157 Sk. 8155 Sk. 8154 8106. Sk. 8104/3. Sk. 8104/2 8104/1 Sk. 8104. Sk. 8104 Sk. 8102/1 Sk. 59/2. Sk. 59/1. Sk. 59 57. Sk. 53. Sk. 51/2 Sk. 51 51 Sk. 50. Sk. 48 Sk. 48/1sk Sk. 48. Sk. 47 46/1. Sk. 46. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 41. Sk. 40/1 Sk. 40. Sk. 38 37/1 Sk. 37. Sk. 36. Sk. KOYUNCUOĞLU 34. Sk. 33sk Sk. 33/2 Sk. 33/1. Sk. 33. Sk. 30/1 30. Sk. 30 Sk. )
Demirci ( 6256 Sk. 6250/1 19 Sk. FATİH SULTAN MEHMET 16. Sk. 18. Sk. 6250. Sk. 6251. Sk. 6252. Sk. 6253. Sk. 6253/1. Sk. 6254. Sk. 6255 Sk. 6256. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6259sk. Cıkmaz Sk 6260. Sk. 6261. Sk. 6262. Sk. 6263. Sk. 6420. Sk. 6450. Sk. Fatma Deresi Sk. 17/1 DEMİRCİ KÖY YOLU 17/2 6263 )
Yoğurtçular ( 6453. Sk. 6452. Sk. 6451/1. Sk. 6451. Sk. 6449. Sk. 6448. Sk. 6441. Sk. 6448 )
Yeşilköy ( izmir aydın cad. İZMİR AYDIN Menderes Cd. 6427/3. Sk. 6427/2. Sk. 6427/1. Sk. 6427. Sk. 6426. Sk. 6425. Sk. 6424/1 Sk. 6424. Sk. 6423/5 Sk. 6423/4 Sk. 6423/2 Sk. 6423/1 Sk. 6423. Sk. 6423 Sk. 6422. Sk. 6421/1. Sk. 6421. Sk. 6423 )
Ayrancılar ( 90/5 67/2 86 Sk. Şevket Kıvılcım Degirmen Cd. BARIŞ MANÇO 94/1 Sk. 94 Sk. 92 Sk. 90/7 90/6 Sk. 90/4 Sk. 90 86. Sk. 84. Sk. 83. Sk. 82/4 Sk. 82/3 Sk. 82/1. Sk. 82. Sk. 80/3 Sk. 80. Sk. 79/2 Sk. 79/1 Sk. 79 Sk. 77 Sk. 76. Sk. 74. Sk. 72 70. Sk. 69/1 Sk. 69. Sk. 68. Sk. 67 67 Sk. 66. Sk. 65 64/3 Sk. 64. Sk. 63/2 Sk. 63/1. Sk. 63. Sk. 62. Sk. 62 Sk. 61. Sk. 60. Sk. 55. Sk. 90/6 )
Planlandı
16Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255258
TORBALI / İZMİR
Cumhuriyet ( 2026. Sk. 2023. Sk. 2017. Sk. Haluk Alpsü Blv. )