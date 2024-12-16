Aydın'da bugün çok bulutlu bir sabah ve öğleden sonra parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık akşam saatlerinde hissedilir derecede düşecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayı

Sabah saatleri (09.00-12.00):

Güne çok bulutlu bir hava ile başlanacak. Sıcaklık 14°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %78 olarak ölçülüyor. Hafif bir rüzgar hakim; ortalama hızı 3 km/sa, maksimum hızı ise 16 km/sa. Sabah serin olsa da yağış beklenmiyor.

Öğle saatleri (12.00-15.00):

Öğleye doğru hava çok bulutlu kalmaya devam edecek. Sıcaklık en yüksek değerine ulaşarak 16°C olacak, hissedilen sıcaklık değişmeyecek. Nem oranı %66’ya düşecek, bu saatlerde hava nispeten kuru hissedilebilir. Rüzgar ise ortalama 4 km/sa, maksimum 18 km/sa hızla esecek.

İkindi saatleri (15.00-18.00):

İkindi vakti parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14°C, hissedilen sıcaklık yine 14°C seviyesinde. Nem oranı %74’e yükseliyor. Hafif esen rüzgar ortalama 3 km/sa, maksimum 18 km/sa hızında olacak. Güneşin etkisi azaldıkça serinlik hissedilmeye başlayacak.

Akşam saatleri (18.00-21.00):

Akşam saatlerinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 12°C, hissedilen sıcaklık da 12°C olarak ölçülecek. Nem oranı %77’ye ulaşacak. Rüzgar hızı ise ortalama 3 km/sa, maksimum 14 km/sa. Hava serinleyecek, dışarıda olacakların uygun kıyafet tercih etmesi önerilir.

Gece saatleri (21.00-24.00):

Gece saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklık daha da düşerek 8°C seviyesine gerileyecek. Hissedilen sıcaklık yine 8°C olacak. Nem oranı %77 seviyesinde kalacak. Rüzgar hafifleyerek ortalama 2 km/sa, maksimum 13 km/sa hızında esecek. Soğuk bir gece olacağı için dışarı çıkacakların dikkatli olması gerekiyor.