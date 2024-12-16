Uşak'ta bugün sabah saatlerinde hafif yağmur, günün geri kalanında ise çok bulutlu bir gökyüzü ve gece parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Soğuk hava etkisini sürdürecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayları

Sabah saatleri (09.00-12.00):

Pazartesi sabahı hafif yağmurla başlıyor. Sabahın erken saatlerinde sıcaklık 6°C, hissedilen sıcaklık da 6°C olacak. Nem oranı %75 seviyesinde seyrederken, rüzgar 10 km/sa hızında esecek ve zaman zaman maksimum 24 km/sa hıza ulaşabilecek. Bu saatlerde dışarı çıkacaklar yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olmalı.

Öğle Saatleri (12.00-15.00):

Öğle saatlerine doğru yağış sona erecek, ancak hava çok bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık hafif bir artışla 7°C, hissedilen sıcaklık da aynı derecede olacak. Nem oranı %59’a düşerken rüzgar biraz sakinleşiyor ve ortalama 7 km/sa, maksimum 25 km/sa hızla esecek.

İkindi Saatleri (15.00-18.00):

Günün ilerleyen saatlerinde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık bu saatlerde 5°C, hissedilen sıcaklık da yine 5°C seviyesinde olacak. Nem oranı %74’e yükselirken, rüzgar hızı ortalama 7 km/sa olarak ölçülecek, maksimum hız ise 22 km/sa. Hava, serinlemeye başlayacak.

Akşam Saatleri (18.00-21.00):

Akşam saatlerinde çok bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklık daha da düşerek 3°C olacak. Hissedilen sıcaklık da 3°C civarında seyredecek. Nem oranı %85 gibi yüksek bir seviyeye ulaşacak. Bu saatlerde rüzgarın ortalama hızı 8 km/sa, maksimum hızı ise 18 km/sa olacak. Soğuk hava kendini iyice hissettirecek.

Gece Saatleri (21.00-24.00):

Gece saatlerinde gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alacak. Sıcaklık en düşük seviyeye inerek 2°C, hissedilen sıcaklık da yine 2°C olarak ölçülecek. Nem oranı %85 seviyesini koruyacak. Rüzgar hızında hafif bir düşüş olacak; ortalama hız 8 km/sa, maksimum hız ise 16 km/sa olarak kaydedilecek.