Aydın'da Salı günü az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 15°C, en düşük sıcaklığı ise 6°C olarak ölçülecek. Rüzgar ve nem oranları dengeli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayları:

Sabahın ilk saatleri (06.00 - 09.00)

Sabahın erken saatlerinde Aydın’da hava az bulutlu olacak.

Sıcaklık: 6°C

6°C Hissedilen Sıcaklık: 6°C

6°C Nem Oranı: %75

%75 Rüzgar Yönü: Hafif rüzgar etkisi hissedilecek.

Hafif rüzgar etkisi hissedilecek. Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 9 km/sa

Sabah saatlerinde nem oranının yüksek olması, serin havanın daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Dışarı çıkacaklar için ince bir mont yeterli olacaktır.

Öğleye doğru (09.00 - 12.00)

Güneşin etkisiyle sıcaklıkta belirgin bir artış olacak ve hava 11°C seviyelerine çıkacak.

Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem Oranı: %61

%61 Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama 4 km/sa, maksimum 16 km/sa hızında hafif rüzgar bekleniyor.

Öğleye doğru nem oranındaki azalma ve sıcaklık artışı dış mekân aktiviteleri için ideal bir hava yaratıyor.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Günün en sıcak saatleri öğle saatleri olacak. Hava hala az bulutlu ancak oldukça keyifli.

Sıcaklık: 15°C

15°C Hissedilen Sıcaklık: 15°C

15°C Nem Oranı: %55

%55 Rüzgar Yönü ve Hızı: Hafif rüzgar etkisi devam edecek. Ortalama hız 4 km/sa, maksimum 16 km/sa.

Bu saatler, yürüyüş veya açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman dilimi sunuyor.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00)

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık biraz düşmeye başlayacak ve 12°C seviyelerine inecek.

Sıcaklık: 12°C

12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C

12°C Nem Oranı: %69

%69 Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama 1 km/sa, maksimum 14 km/sa.

Bu saatlerde nem oranında hafif bir artış görülecek. Serinleyen hava nedeniyle dışarıda olanların ince bir ceket bulundurması önerilir.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 11°C civarına düşecek.

Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem Oranı: %61

%61 Rüzgar Yönü ve Hızı: Hafif rüzgar etkisi devam ediyor. Ortalama hız 1 km/sa, maksimum 6 km/sa.

Hava sakin bir şekilde devam ederken, akşam serinliği kendini hissettirecek.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Günün son saatlerinde sıcaklık biraz daha düşerek 9°C olacak. Hava yine az bulutlu bir şekilde devam edecek.

Sıcaklık: 9°C

9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C

9°C Nem Oranı: %61

%61 Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama 1 km/sa, maksimum 5 km/sa.

Gece saatlerinde rüzgarın hızı azalacak, sakin bir hava yaşanacak. Serinliği hissetmemek adına kıyafet seçimine dikkat edilmesi gerekebilir.