Aydın'da Salı günü az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 15°C, en düşük sıcaklığı ise 6°C olarak ölçülecek. Rüzgar ve nem oranları dengeli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Saatlik hava durumu detayları:
Sabahın ilk saatleri (06.00 - 09.00)
Sabahın erken saatlerinde Aydın’da hava az bulutlu olacak.
- Sıcaklık: 6°C
- Hissedilen Sıcaklık: 6°C
- Nem Oranı: %75
- Rüzgar Yönü: Hafif rüzgar etkisi hissedilecek.
- Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 9 km/sa
Sabah saatlerinde nem oranının yüksek olması, serin havanın daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Dışarı çıkacaklar için ince bir mont yeterli olacaktır.
Öğleye doğru (09.00 - 12.00)
Güneşin etkisiyle sıcaklıkta belirgin bir artış olacak ve hava 11°C seviyelerine çıkacak.
- Sıcaklık: 11°C
- Hissedilen Sıcaklık: 11°C
- Nem Oranı: %61
- Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama 4 km/sa, maksimum 16 km/sa hızında hafif rüzgar bekleniyor.
Öğleye doğru nem oranındaki azalma ve sıcaklık artışı dış mekân aktiviteleri için ideal bir hava yaratıyor.
Öğle saatleri (12.00 - 15.00)
Günün en sıcak saatleri öğle saatleri olacak. Hava hala az bulutlu ancak oldukça keyifli.
- Sıcaklık: 15°C
- Hissedilen Sıcaklık: 15°C
- Nem Oranı: %55
- Rüzgar Yönü ve Hızı: Hafif rüzgar etkisi devam edecek. Ortalama hız 4 km/sa, maksimum 16 km/sa.
Bu saatler, yürüyüş veya açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman dilimi sunuyor.
İkindi saatleri (15.00 - 18.00)
Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık biraz düşmeye başlayacak ve 12°C seviyelerine inecek.
- Sıcaklık: 12°C
- Hissedilen Sıcaklık: 12°C
- Nem Oranı: %69
- Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama 1 km/sa, maksimum 14 km/sa.
Bu saatlerde nem oranında hafif bir artış görülecek. Serinleyen hava nedeniyle dışarıda olanların ince bir ceket bulundurması önerilir.
Akşam saatleri (18.00 - 21.00)
Akşam saatlerinde hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 11°C civarına düşecek.
- Sıcaklık: 11°C
- Hissedilen Sıcaklık: 11°C
- Nem Oranı: %61
- Rüzgar Yönü ve Hızı: Hafif rüzgar etkisi devam ediyor. Ortalama hız 1 km/sa, maksimum 6 km/sa.
Hava sakin bir şekilde devam ederken, akşam serinliği kendini hissettirecek.
Gece saatleri (21.00 - 24.00)
Günün son saatlerinde sıcaklık biraz daha düşerek 9°C olacak. Hava yine az bulutlu bir şekilde devam edecek.
- Sıcaklık: 9°C
- Hissedilen Sıcaklık: 9°C
- Nem Oranı: %61
- Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama 1 km/sa, maksimum 5 km/sa.
Gece saatlerinde rüzgarın hızı azalacak, sakin bir hava yaşanacak. Serinliği hissetmemek adına kıyafet seçimine dikkat edilmesi gerekebilir.