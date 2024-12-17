LEGO Horizon Adventures, Xbox konsollarına geliyor olabilir. Sony iştiraki Guerrilla Games ve Studio Gobo iş birliğiyle geliştirilen oyun, şu an PlayStation, Nintendo Switch ve PC platformlarında mevcut. Ancak, birinci parti bir PlayStation oyunu olarak Xbox’a gelmesi alışılmadık bir durum.

Cezayir merkezli haber kaynağı Just Play It (JPI), LEGO Horizon Adventures’ın Xbox portu üzerinde çalışıldığını ve oyunun 2024’ün sonu ile 2025’in başları arasında piyasaya sürülebileceğini iddia etti. Bu haber, oyun dünyasında daha önce güvenilir sızıntılarıyla tanınmayan JPI tarafından duyurulsa da Insider Gaming’den Tom Henderson tarafından da paylaşılarak dikkat çekti.

PlayStation’dan Xbox’a taşınma sebebi, satış performansı mı?

LEGO Horizon Adventures, Kasım 2024’teki çıkışında PC platformunda yalnızca 602 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak düşük bir performans sergiledi. SteamDB verileri, oyunun büyük bir kitleye ulaşamadığını gösterirken, JPI, Sony'nin satışları artırmak amacıyla oyunu Xbox’a taşıyabileceğini iddia ediyor. Ancak bu durumun, oyunun performansından bağımsız olarak daha önceden planlanmış olabileceği de belirtiliyor.

PlayStation oyunlarının Xbox’a gelişi alışılmadık ama imkânsız değil

Sony’nin MLB The Show serisi, Xbox konsollarına gelen bir başka PlayStation oyunu olarak dikkat çekiyor. MLB’nin yan kuruluşu olan MLB Advanced Media tarafından yayımlanan MLB The Show serisi, 2021’den bu yana Xbox platformunda mevcut ve hatta Xbox Game Pass’e ilk günden ekleniyor. LEGO Horizon Adventures’ın Xbox’a taşınması da Sony’nin bu tür iş birliklerine açık olduğunu gösteriyor.

Beklentiler ve çıkış tarihi

Eğer LEGO Horizon Adventures’ın Xbox versiyonu gerçekten çıkacaksa, bu gelişme oyunun erişilebilirliğini artırabilir ve oyuncu kitlesini genişletebilir. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için bu iddialar şimdilik spekülasyon düzeyinde kalıyor.