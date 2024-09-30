Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 22 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Kalaycı (39), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kalaycı'nın Profesör Muammer Aksoy Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti. Saat 18.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, Kalaycı, "tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit", "yaralama", "hırsızlık" gibi birçok suçtan dolayı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen Kalaycı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.