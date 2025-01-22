Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 23 Ocak 2025 Perşembe günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3193189
- Saat : 9:00 - 14:00
- Durum : Başladı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Değirmendere Mh. ( Çiller Yolu Sk. Göcek Kavağı Yolu Sk. )
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3194198
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Başladı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Cami Gç. Ege Cd. Morkent 2. Sk. Morkent 1. Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Bozok Sk. Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Coşkun Sk. Lozan Zafer Cd. Cumhuriyet Meydanı Fabrika Sk. Işık Sk. Kaldırım Sk. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. )
Üzümlü Mh. ( Okul Cd. )