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4 Ocak 2025 Cumartesi günü Aydın'da sağanak yağış bekleniyor, özellikle öğleden sonra kuvvetli yağışlar olacak. Hava serin olacak ve nem oranı oldukça yüksek olacak. Gün boyunca hava durumu ndaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü t arafından güncelleniyor.

Manisa’da 4 Ocak’ta beş ilçede elektrik kesintisi

Manisa’da 4 Ocak’ta beş ilçede elektrik kesintisi

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