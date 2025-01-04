4 Ocak 2025 Cumartesi günü Aydın'da sağanak yağış bekleniyor, özellikle öğleden sonra kuvvetli yağışlar olacak. Hava serin olacak ve nem oranı oldukça yüksek olacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Aydın hava durumu (Cumartesi)
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24:00 - 03:00:
- Hava Durumu: Sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 11°C
- Nem: %92
- Rüzgar: 5 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 13°C
- Açıklama: Sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı düşük, nem oranı yüksek ve rüzgar hafif esiyor. Dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir.
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03:00 - 06:00:
- Hava Durumu: Sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 10°C
- Nem: %93
- Rüzgar: 5 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 13°C
- Açıklama: Yağış devam edecek. Nem oranı çok yüksek, sıcaklık biraz daha düşse de hissedilen sıcaklık 13°C olacak. Yağmur nedeniyle dışarıda vakit geçirirken dikkatli olun.
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06:00 - 09:00:
- Hava Durumu: Sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 11°C
- Nem: %93
- Rüzgar: 6 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 15°C
- Açıklama: Sabah saatlerinde sağanak yağış sürecek, rüzgar biraz artacak. Hava serin, bu yüzden sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmesi önerilir.
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09:00 - 12:00:
- Hava Durumu: Sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 12°C
- Nem: %87
- Rüzgar: 6 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 17°C
- Açıklama: Yağmur devam edecek ancak nem oranı düşecek. Havanın biraz ısınmasıyla birlikte dışarıda zaman geçirmek için daha uygun koşullar oluşacak.
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12:00 - 15:00:
- Hava Durumu: Kuvvetli sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 15°C
- Nem: %80
- Rüzgar: 4 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 23°C
- Açıklama: Kuvvetli sağanak yağışlar başlayacak. Bu saatlerde hava biraz daha sıcak olacak ancak yüksek nem nedeniyle 23°C hissedilecek. Dışarıda şemsiye ve su geçirmez giysilerle tedbirli olmak faydalı olacak.
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15:00 - 18:00:
- Hava Durumu: Kuvvetli sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 13°C
- Nem: %93
- Rüzgar: 2 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 17°C
- Açıklama: Kuvvetli sağanak yağışlar sürecek. Havanın serin olduğu ve yağmurun yoğun olduğu bir dönem olacak. Yağmurluk ya da su geçirmez ayakkabılar kullanılabilir.
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18:00 - 21:00:
- Hava Durumu: Sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 12°C
- Nem: %93
- Rüzgar: 3 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 8°C
- Açıklama: Akşam saatlerinde yağmur devam edecek. Hava serinleyecek, dışarıda vakit geçirecek olanların kalın kıyafetler giymeleri iyi olur.
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21:00 - 24:00:
- Hava Durumu: Sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 11°C
- Nem: %90
- Rüzgar: 1 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 8°C
- Açıklama: Gece boyunca sağanak yağış sürecek. Sıcaklık düşecek ve nem oranı yüksek olacak. Gece dışarı çıkarken soğuk havaya karşı tedbirli olmak önemli.
Kaynak: HABER MERKEZİ